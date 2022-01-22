طريقة عمل البسبوسة بالزبادي والقشطة بتكات ونكهة مميزة وبمكونات بسيطة

البسبوسة الزبادي من من الوصفات التقليدية وأكثر أنواع الحلويات المحبوبة لدى الكثيرين وخصوصا الأطفال وذلك لمذاقها الطيب واللذيذ الذي يكثر في تناولها وخاصة في العزومات والمناسبات ومائدة شهر رمضان المبارك، وهي مكوناتها بسيطة وسهلة التحضير في البيت بمكونات غير مكلفة وهناك طرق عديدة لتحضير لكن هذه الطريقة هي الأبسط والأكثر فعالية من حيث التكلفة، وبعض ربات المنزل تجد صعوبة في صنع البسبوسة الشرقية لذلك تريد شرائها من المحلات، واليكم نعرض لكم من موقع ثقفني طريقة صنع البسبوسة بالزبادي بتكات ونكهة مميزة وبمكونات بسيطة

تكات بسيطة في طريقة عمل البسبوسة بالزبادي

المكونات

كيلو من دقيق السميد

كوب زبادي

كوب زيت نباتي

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

ربع كوب سكر ناعم

2 كوب شربات

ملعقة من عصير الليمون

طريقة تحضير البسبوسة الأصلية بالزبادي

نقوم بتحضير وعاء غويط ونضع فية الدقيق السميد والبيكنج بودر ونقلب المكونات جيداً بعد ذلك نضيف الزبادي وكوب زيت النباتي ونقلب المكونات جيداً حتي تتجانس ونقوم بخلط المكونات البسبوسة حتي الحصول على قوام رملي ناعم متجانس نحضر الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية أثناء التشغيل ونحضر صينية البسبوسة مدهونة من الزيت وادخلها الفرن لتسخن ثم نضع البسبوسة في صينية للفرن حتي تنضج وتحصلي على قوام ذهبي بعد نضج البسبوسة واخراجها من الفرن نقوم بوضع الشربات الساخن على البسبوسة وتترك بضع دقايق وتقدم وتزين بالمكسرات الجوزالهند وغيرها حسب االرغبة.

طريقة عمل بسبوسة بالقشطة البلدي

المكونات

كيلو من دقيق السميد

2 كوب من الزبادي

كوب من السكر الناعم

كوب من زيت النباتي

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

2 بيضة

كوب جوز الهند

كوب من القشطة البلدي

شربات

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة