بمقادير اقتصادية.. اعملي الكيكة الاسفنجية المنفوشة بقوام ناعم وهش يذوب في الفم ناجحة 100%

الكيكة من السهل القيام بتحضيرها في المنزل، والاستغناء بتلك الوصفة عن الوصفات التي من الممكن أن نقوم بشرائها من المحلات وتحوي المواد الحافظة شديدة الإضرار بالجسم، لذا من الممكن أن نقوم بعمل وصفة الكيك الهش بأقل الإمكانات، حيث تعتبر الوصفة البيتي من الكيك من السهل عملها وذلك من خلال مكونات بسيطة، وتلك المكونات نتعرف عليها من خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة حيث أن المكونات لها دور في أن تكون الوصفة عقب الخلط بداية للحصول على وصفة ناجحة من الكيك الخفيف الهش وفيما يأتي من تلك السطور المقبلة نوافيكم بأهم خطوات الإعداد.

مكونات إعداد الكيكة الاسفنجية

من الممكن أن نقوم بعمل الكيك في البيت والمكونات سهلة جدا ومتوفرة في كل منزل، ولا بد من المزج الجيد حتى نحصل على القوام المتجانس لتلك المكونات والتي من خلالها يكون من السهل على كافة ربات البيوت عمل أفضل كيكة للأطفال من الممكن أن يتم تقديمها للأطفال، وبالإمكان الاستعانة بتلك الطريقة للحصول على وصفة الكيك المتميزة، والتي من الممكن تحضيرها من خلال الاستعانة بالمكونات القادمة، الكيك الهش من الممكن أن يتم تحضيره باستعمال المكونات الآتي ذكرها:

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض ويتم نخله.

كوب من الحليب.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة من الفانيليا.

عدد ثلاث بيضات كاملة.

كيس من بيكينج بودر.

كوب من السكر.

ملعقة من بشر البرتقال.

ملعقة من الخل.

رشة من الملح.

طريقة إعداد الكيكة الاسفنجية

من السهل استعمال المكونات السابقة للحصول على مزيج الكيك، ومن الممكن أن نستعمل دورق الخلاط.

وهذا للحصول على مزيج الكيك حيث توضع كل المكونات السائلة مع البيض والسكر والفانيليا والخل في دورق الخلاط ويتم خلطهم.

وفي وعاء نقوم بوضع الدقيق مع الملح وكيس البيكينج بودر وهذا لعمل خليط الكيك ومن ثم يسهل الخلط ما بين مختلف المكونات للحصول على الخليط الكريمي الناعم.