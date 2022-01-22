نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لتنظيف الممبار مع أحلى خلطة جبارة وتكات جديدة هتخلي الطعم مقرمش وحكاية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الممبار من الأكلات التى يفضلها الكثير، فهى وجبة لذيذة الطعم ويطلبها الأطفال، وتكون مناسبة فى العزائم، ولكن تنظيف الممبار من أكثر المشاكل التى تواجه كل ربة منزل، لانه يحتاج إلى وقت ومجهود فى تنظيفه جيداً قبل الطهى، حتى لا تظهر به زفارة أو لون غير مرغوب فيه، لذا حرصنا متابعينا الكرام على توضيح أسهل طريقة لتنظيف الممبار داخل منزلك بكل سهولة، وأحلى خلطة يمكن إعدادها لعمل ممبار مميز فى الطعم واللون.

طريقة تنظيف الممبار وإعداد الخلطة

يعتبر الممبار من حلويات الذبائح الداخلية، ويفضله الكثير فى التناول فيحبه الكبار والصغار، ولكن يحتاج إلى تكات معينة فى التنظيف جيداً والطهى وعمل خلطة مميزة فى الطعم، لتعجب الجميع من حولك، وكذلك يكون مضمون ونظيف بدلاً من شرائه من الخارج وعدم ضمان نظافته، لذلك سنوضح لكم أفضل طريقة لعمل ممبار لذيذ ومميز فى الطعم واللون.

طريقة تنظيف الممبار قبل الطهى

لابد من إتباع الخطوات التالية لتنظيف الممبار جيداً قبل الطهى لأنه من الاحشاء الداخلية التى تحتوى بداخلها على طعام الذبيحة، لذا يكون ذات رائحة ولون مختلف ويحتاج إلى التنظيف بطريقة قوية للتخلص من هذه المشاكل وتوديع الزفارة.

ينقع الممبار فى ماء وملح وخل وليمون لمدة ساعة.

ينظف جيداً من الاتجاهين بالسكين ويتم تقطيعه حسب الرغبة.

ويغسل جيداً بالماء حتى يصل إلى درجة البياض المطلوب.

خطوات إعداد الممبار

يمكنك إعداده بالمنزل بكل سهولة وبدون مجهود بعد تنظيفه جيداً، وتحضير المكونات اللازمة لتحضير الخلطة التى نستخدمها فى حشى الممبار، حتى نحصل على أفضل ممبار، لذا سنوضح لكم مكونات الخلطة.

رز.

بصل وثوم.

خضار مشكل حسب الرغبة.

بهارات مكونة من الفلفل الاسود والملح والكمون وجوزة الطيب وشطا والبابريكا.

فلفل ألوان.

طماطم.

طريقة طهى الممبار

سنوضح لكم طريقة الطهى داخل المطبخ بكل سهولة وبدون مجهود بعد تقطيع الممبار إلى قطع.