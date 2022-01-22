نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في 10 دقائق فقط طريقة عمل سويسرول على البارد بدون دقيق ولا فرن بطعم رائع جدا ستدمنيه في المقال التالي

عمر شويل - جدة سويسرل ‏احد انواع الكيك الأمريكي الذي يحبه العديد من الناس هنا في مصر وأصبح هذا الكيك من ‏الثقافة المنتشرة بشكل كبير عند الكثير من الدول ‏ورغم أنها ‏من الحلويات التي انتشر بشكل كبير في الآونة الاخيرة لأن لها شكل مميز وطعم مختلف أيضا الا انه لم نعد بحاجة إلى شرائها من الخارج لانه يمكن اعدادها في المنزل بخطوات ومكونات ‏متوفرة لانه عندما نقوم بتناول لها في البيت فإنه يكون لها نفس طعم كيكة الخارج وفي نفس الوقت هي تحتاج إلى بعض الخطوات المهمة حتى يكون لها نفس الشكل الخارجي لكيك ‏الشركات من خلال هذا المقال سنتحدث عن المكونات والخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد كيكة سويسرل في البيت.

مكونات إعداد سويسرل في البيت

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توجد العديد من الطرق وتختلف الطريقة عادة على المكونات التي نحتاج ‏إليها كما تختلف من طريقة إلى أخرى حسب المقادير التي نحب أن تكون موجودة بمقدار كبير ‏أو بمقدار اقل داخل الحلويات ‏وفيما يلي سوف ستحدث عن جميع المكونات المهمة في إعداد هذا الكيك:

مستخدم خمس بيضات تقريبا.

كوب وربع كوب من الدقيق الأبيض

باكنج بودر.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة من الكاكاو.

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المكونات التي نحتاج إليها أثناء إعداد حشو السويسرول:

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نحتاج إلى أي نوع من انواع المربى حسب الرغبة ويمكن استخدام كريمة الشوكولاتة أو كريمة الفانيليا.

طريقة إعداد السويسرول

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فيما يلي سنتحدث عن خطوات إعداد هذه المخبوزات بالتفصيل وهذه الخطوات هي:

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نحضر قالب من قوالب المطبخ التي يكون لها شكل مربع بعد ذلك نضع عليه ملعقة من السمن البلدي و نبدأ في توزيعها ونضعها على الفرن.

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‏ بعد ذلك نضع الباكنج بودر إلى هذا الخليط ونستمر في التحريك بعد ذلك يكون الخليط جاهز.

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‏ نترك هذا الخليط في القالب داخل الفرن لمدة 10 دقائق تقريبا.

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‏ بعد ذلك نحضر ورقة من أوراق الزبدة ونضع عليها القالب ثم نضيف له السكر البودرة حتى ينضج تماما.

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‏ نقوم بإزالة الحوافز الخارجية لهذا العجين ونبدأ في وضع المربع عليها من الداخل وتحريك المربع في كل مكان حتى تصل إلى جميع الجهات بعد ذلك نبدأ في تدوير هذا العجين.

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‏ لابد أن تكون اللفة الأولى صغيرة ومتماسكة حتى نحصل على باقي اللفات بنفس الدقة.

الكثير من الأطفال يحبون الكيك خصوصا كيك الشيكولاته ةاو الكيك المحشي الفانيلا أو الكريمه فلها مذاق رهيب تقوم الأمهات بعمل الذ واطيب الوجبات لاطفالهم ومنهم كيكة السويسرول فيمكن عملها ببساطة باستخدام مكونات موجوده في كل بيت هي البيض والدقيق وقد قدمنا لكم في موقع ثقفني افضل طرق لعمل السويسرول الناجح اللذيذ ذ