نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هينور بشرتك.. كريم ميبو والنشا السحري لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد والبقع السوداء من أول استعمال في المقال التالي
كريم ميبو من أبرز الكريمات التي تستخدم لعلاج العديد من المشاكل الجلدية التي تصيب الإنسان خصوصا المشاكل التي تحدث بسبب الحروق والالتهابات وبعض الحوادث الأخرى ويعد كريم ميبو من اكثر الكريمات الفعالة التي تستخدم في علاج العديد من مشاكل البشرة كونهُ أحد الكريمات الملطفة كما انه يساعد على إزالة آثار الحروق والجروح والعميقة ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة مختلفة يمكن من خلالها استخدام الكريم في استخدامات أخرى وهي طريقة تفتيح وتبيض البشرة باستخدام الكريم وبعض المكونات الطبيعية الأخرى ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذا الكريم وطريقة اعداده بالتفصيل.
مكونات إعداد كريم ميبو
فيما يلي سنتحدث عن العديد من المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد خلطة كريم ميبو ويحتوي هذا الخليط على مجموعة من المكونات الطبيعية التي نحتاج إليها والتي تساعد على إعداد هذا الخليط بطريقة صحيحة وهذه المكونات هي:
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة من زيت جوز الهند.
- ملعقة من عصير الليمون.
- ملعقة من كريم ميبو.
- ملعقة من ماء الورد.
طريقة إعداد خلطة كريم ميبو
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد خلطة كريم ميبو وهذه الخطوات هي:
- نحضر علبة صغيرة نضع فيها جميع المكونات ونبدأ في تحريك المكونات معًا حتى يتكون لنا قوام كريمي جديد.
- بعد ذلك نبدأ في تحريك هذه المكونات على الوجه ويتم استخدام الكريم بشكل يومي قبل الذهاب إلى النوم حتى تمتص البشرة الكريم وتكون قادرة على استخدمه كل يوم حتى تعمل على تفتيح وتبيض البشرة.
- خلطة كريم ميبو تساعد على التخلص من البقع الداكنة الموجودة في البشرة كما أنها تعمل على تفتيح البشرة بشكل كبير.
- يمكن الاحتفاظ بالكريم بشكل يومي حتى نحصل على نتيجة في مدة زمنية قصيرة استخدامه ككريم ليلي كما أن هذا الكريم تكون لهُ نسبة من الترطيب.
- يحتوي الكريم على بعض المواد الفعالة التي تساعد على القضاء على البقع الداكنة في البشرة.
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