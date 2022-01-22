هينور بشرتك.. كريم ميبو والنشا السحري لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد والبقع السوداء من أول استعمال

كريم ميبو ‏من أبرز الكريمات التي تستخدم لعلاج العديد من المشاكل الجلدية التي تصيب الإنسان ‏خصوصا المشاكل التي تحدث بسبب الحروق والالتهابات وبعض الحوادث الأخرى ‏ويعد كريم ميبو من اكثر الكريمات الفعالة التي تستخدم في علاج العديد من مشاكل البشرة كونهُ أحد الكريمات الملطفة ‏كما انه يساعد على إزالة آثار الحروق والجروح والعميقة ومن خلال هذا المقال ‏سنتحدث عن طريقة ‏مختلفة يمكن من خلالها استخدام الكريم في استخدامات أخرى وهي طريقة تفتيح وتبيض البشرة باستخدام الكريم وبعض المكونات الطبيعية الأخرى ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذا الكريم وطريقة اعداده بالتفصيل.

مكونات إعداد كريم ميبو

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فيما يلي سنتحدث عن العديد من المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد خلطة كريم ‏ميبو ويحتوي هذا الخليط ‏على مجموعة من المكونات الطبيعية التي نحتاج إليها والتي تساعد على إعداد هذا الخليط بطريقة صحيحة وهذه المكونات هي:

ملعقة كبيرة من النشا.

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‏ ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من كريم ميبو.

ملعقة من ماء الورد.

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طريقة إعداد خلطة كريم ميبو

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد خلطة كريم ميبو وهذه الخطوات هي:

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