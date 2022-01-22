نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير الباذنجان المقلي بدون زيت بطريقة صحية ليكى و لأسرتك في المقال التالي
يجب أن نشير في البداية أن الزيوت تؤثر بصورة كبيرة للغاية على صحة الجسم بشكل سلبي بسبب أنها تساعد في تكوين الدهون والسمنة المفرطة أيضا لذلك لا يرغب العديد من الأشخاص الذي يعان ن من العديد من الأمراض من تنول البطاطس المقلية على سبيل المثال والباذنجان المقلي لأنهم يحتويان على العديد من الزبون لذلك يبحثون باستمرار عن طريقة التحضير بدون زيت، كما يجب الإشارة أن الباذنجان يعتبر من لوجبات الشهية بصورة كبيرة للغاية ويفضل تناولها العديد من الأشخاص حيث يمكنكم عمل الباذنجان بالعديد من الطرق المختلفة وخلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل الباذنجان بكل سهولة في المنزل المقلي بدون زيت تابعوا معانا.
تحضير الباذنجان المقلي بدون زيت
- كيلو باذنجان .
- بهارات حسب الرغبة.
- زيت القلي .
طريقة تحضير الباذنجان المقلي خالي من الزيوت
- في البداية يجب عليكم وضع طبق عميق يحتوي على ماء بارد ويتم وضع معلقتين كبيرتين من الملح لمدة ساعة كاملة قبل التحضير حيث يساعد ذلك على عدم امتصاص الزيت وبالطبع الملح ايضا يساعد بشكل كبير على سحب جميع فراغات الهواء والرطوبة أيضا.
- ثانيا بعد خروج الباذنجان من الماء المالح يجب علينا وضع شرائح الباذنجان في الحليب البارد ثم يتم احضار صينية مسطحة وينك وضع مناديل ورقية في سطح الصينية ثم يتم رصد الباذنجان وسنقوم بعد ذلك بإدخال الصينية في الميكروويف على درجة حرارة هادئة لمدة ثلاثة دقائق فقط يجب أن نقول إن هذه الخطوة من أهم الخطوات التي تساعد بصورة كبيرة للغاية على عدم امتصاص الزيوت.
- ثالثا يتم احصاء طاسة القلي ويتم وضع كمية مناسبة من الزيت ثم يجب عليكم تسخين الزيت ووضع قطع الباذنجان في الطاسة ثم يتم التقليب من حين لآخر حتى يتكون ذات لون ذهبي ثم يتم وضع الباذنجان بعد ذلك مناديل ورقية ثم يتم وضع البهارات حسب الرغبة ويتم تقديمه ساخناً.
- للزيوت تأثير سلبي كبير على صحة الجسم كما أنها تساهم في تكوين الدهون والسمنة الكثير من الأشخاص الذين يعانون من أمراض متعددة لا يرغبون في تناول البطاطس المقلية مثل الباذنجان المقلي لأنها تحتوي على الكثير من العملاء لذلك يبحثون دائمًا عن طرق لتحضيرها بدون زيت وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الباذنجان من أكثر الأطعمة اللذيذة التي يحبها كثير من الناس في هذا المقال وضحنا لك كيفية صنع الباذنجان الخالي من الزيت بسهولة في المنزل.
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