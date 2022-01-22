طريقة تحضير الباذنجان المقلي بدون زيت بطريقة صحية ليكى و لأسرتك

يجب أن نشير في البداية أن الزيوت تؤثر بصورة كبيرة للغاية على صحة الجسم بشكل سلبي بسبب أنها تساعد في تكوين الدهون والسمنة المفرطة أيضا لذلك لا يرغب العديد من الأشخاص الذي يعان ن من العديد من الأمراض من تنول البطاطس المقلية على سبيل المثال والباذنجان المقلي لأنهم يحتويان على العديد من الزبون لذلك يبحثون باستمرار عن طريقة التحضير بدون زيت، كما يجب الإشارة أن الباذنجان يعتبر من لوجبات الشهية بصورة كبيرة للغاية ويفضل تناولها العديد من الأشخاص حيث يمكنكم عمل الباذنجان بالعديد من الطرق المختلفة وخلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل الباذنجان بكل سهولة في المنزل المقلي بدون زيت تابعوا معانا.

تحضير الباذنجان المقلي بدون زيت

كيلو باذنجان .

بهارات حسب الرغبة.

زيت القلي .

طريقة تحضير الباذنجان المقلي خالي من الزيوت