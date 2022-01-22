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عمر شويل - جدة بمكونات بسيطة اعملي الخبز الياباني بطريقة هشة وخفيفة وطعم كالجاهز - ثقفني
طريقة تحضير الخبز الياباني، يبحث الكثير من الخبازين عن طريقة تخضير وتجربة عمل خبز الحليب هوكايدو الياباني فقد حاز الخبز الياباني على إعجاب الكثير من الأشخاص لذلك يبحث العديد على طريقة تحضير الخبز الياباني والحصول على نفس النتيجة الأصلية الخبز الياباني، لذلك سوف نتعرف في هذه السطور القادمة على طريقة تحضير الخبز الياباني بطريقة سهلة وباحترافية.
طريقة صنع الخبز الياباني في البيت
المكونات:
- لعمل الخميرة نحضر مقدار ملعقتين كبيرتين من الدقيق المنخول ونضيف إليهم عدد ست ملاعق كبيرة من الماء.
- ولعمل عجينة العيش الياباني نحضر كوبان من الدقيق المنخول ومتعدد الاستخدامات.
- ملعقتان صغيرتان من الخميرة الفورية.
- مقدار نصف كوب من الحليب الدافئ.
- حبتان من البيض في درجة حرارة الغرفة.
- مقدار ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.
- ملعقتان كبيرتان من الزبد السائح ويكون بارد.
- مقدار ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة تحضير عيش هوكايدو الياباني:
- نقوم بوضع مقدار الدقيق وكمية الماء في طاسة صغيرة ونبدأ بالتقليب حتى تمام ذوبان الدقيق ثم ترفع الطاسة على نار متوسطة مع مراعاة التقليب باستمرار حتى الغليان ويصبح الخليط كثيف.
- وبعد ذلك نرفع الخليط عن النار ويترك جانباً ليبرد ثم نقوم بوضع مقدار الحليب والخميرة وكذلك نضيف ملعقة كبيرة من السكر داخل وعاء وتقلب المكونات جيداً ويترك الخليط في مكان دافئ لمدة لا تقل ربع ساعة.
- وبعد ذلك نقوم بوضع مقدار الدقيق المنخول والملح داخل إناء كبير مع التقليب ثم ننزل بحبة بيض واحدة مع مقدار الزبد وخليط الحليب ونبدأ بعجن المكونات جيداً.
- ثم نقوم بإضافة الدقيق مع الاستمرار بالعجن ثم نقوم بوضع عجينة العيش الياباني على سطح مغطى بقليل من الدقيق ونقوم بعملية العجن مرة تانية حتى تحصلي على عجينه متماسكة و متجانسة.
- وبعد الانتهاء من العجن نضع العجينة داخل إناء مدهون بمقدار قليل من الزيت ثم تغطى العجين بكيس بلاستيك ثم نقوم بوضع العجين في مكان دافئ ليختمر لمدة ساعة.
- ثم يقطع العجين إلى ثلاثة قطع متوسطة و متساوية الحجم ثم قومي بفرد القطعة الأولى من العجين باستخدام اليد على هيئة مستطيل ثم تلف العجينة على شكل رول ثم نضع الرول الذي قمتي بفرده أولاً في الجهة اليمنى لصينية مستطيلة ثم نقوم بتكرار عملية الفرد مع باقي العجين أي القطعة الأولى والثانية القطعتين الأخيرين.
- ثم نضع قطعتين العجين بجانب القطعة الأولى مع مراعاة التأكد من التصاقها ببعضها جيداً داخل الصينية وبعد الانتهاء نقوم بتغطية صينية العجين ونضعها في مكان دافئ لمدة نصف ساعة حتى تختمر مرة أخرى ثم نقوم بدهن الوجه بالبيضة المتبقية.
- ثم نخبز العيش في فرن ساخن سابقاً على درجة حرارة 180درجة ويترك العيش حتى ينضج ويصبح لونه ذهبياً.
- ونخرج العيش من الفرن ونتركه ليبرد ونقوم بتقطيع العيش إلى حوالى 16قطعة من العيش ويقدم على الفطار أو العشاء بجانب الأكلات المتنوعة و بالهنا.
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