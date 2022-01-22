بمكونات بسيطة اعملي الخبز الياباني بطريقة هشة وخفيفة وطعم كالجاهز

طريقة تحضير الخبز الياباني، يبحث الكثير من الخبازين عن طريقة تخضير وتجربة عمل خبز الحليب هوكايدو الياباني فقد حاز الخبز الياباني على إعجاب الكثير من الأشخاص لذلك يبحث العديد على طريقة تحضير الخبز الياباني والحصول على نفس النتيجة الأصلية الخبز الياباني، لذلك سوف نتعرف في هذه السطور القادمة على طريقة تحضير الخبز الياباني بطريقة سهلة وباحترافية.

طريقة صنع الخبز الياباني في البيت

المكونات:

لعمل الخميرة نحضر مقدار ملعقتين كبيرتين من الدقيق المنخول ونضيف إليهم عدد ست ملاعق كبيرة من الماء.

ولعمل عجينة العيش الياباني نحضر كوبان من الدقيق المنخول ومتعدد الاستخدامات.

ملعقتان صغيرتان من الخميرة الفورية.

مقدار نصف كوب من الحليب الدافئ.

حبتان من البيض في درجة حرارة الغرفة.

مقدار ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الزبد السائح ويكون بارد.

مقدار ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير عيش هوكايدو الياباني: