القهوة وكريم نيفيا كنز رباني عظيم يزيل سواد 20 سنه من أول استعمال تبيض الجسم والبشرة تجعلها كالزجاج

أحيانا أن تتعرض البشرة للجفاف الشديد ويكون من الصعب القضاء على هذا الجفاف باستخدام ‏الكريمات العالية الموجودة في الصيدلية لأن هذه الكريمات لها مفعول مؤقت يصعب استخدام هذه الكريمات يوميا على البشرة وفي نفس الوقت هذه الكريمات تحتوي على مواد عطريه كثيرة وذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن خليط من الكريمات يحافظ على نضارة البشرة كما أنه يقوم بتفتيح البشرة وتبييضها ‏والتخلص من البقع الداكنة فيها وهذا الكريم يتكون من مواد طبيعية وكريم موجود في الصيدلية ويحافظ على البشرة من التلوث و أشعة الشمس والدخان المنتشر في الشوارع كما يعمل هذا الخليط على تحفيز مادة الكولاجين حتى تعطي الوجه عمرًا اصغر.

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مكونات خلطة كريم نيفيا والقهوة

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هذا الخليط يساعد على القضاء على البقع الداكنة في البشرة ويزيد من نضارك البشرة ويستخدم هذا الخليط يوميا حتى يحافظ على البشرة الفاتحة ‏ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها لإعداد خلطة كريم نيفيا والقهوة والمقادير التي يجب استعمالها بدقة حتى نحصل على نتيجة ناجحة:

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ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

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‏ ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من كريم نيفيا.

ملعقة من ماء الورد،

بعض قطرات من الماء.

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طريقة إعداد خلطة كريم نيفيا والقهوة

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فيما يلي سنتحدث عن طريقة إعداد هذه الخلطة بسهولة في المنزل وهذه الخطوات هي:

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