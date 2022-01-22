طريقة عمل البطاطس الشيبسي المقرمش زي الجاهز بمكون سحري فقط

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طريقة عمل البطاطس الشيبسي المقرمش زي الجاهز، من الكلمات التي يتم البحث عنها بشكل كبير للغاية من قبل الأمهات، حيث تهتم ربات البيوت بعمل البطاطس الشيبسي في البيت، للحفاظ على سلامة عائلتها من الشيبسي الجاهز الذي يحتوي على مواد حافظة مضرة جداً بالصحة، حيث تحاول دوماً الأمهات بعمله في البيت ولكنها تفشل في عملها ولم تكن النتيجة مرضية وليس زي الجاهز، واليوم قررنا من خلال موقعنا ثقفني أن نوافيكم طريقة عمل البطاطس الشيبسي المقرمش زي الجاهز واعرفي سر المكون السحري.
طريقة عمل البطاطس الشيبسي
تعتبر البطاطس الشيبسي عشق من الكبار قبل الصغار، والجميع يقبل على شرائه جاهز من السوبر ماركات وتناولها مع الأطعمة المختلفة وتحديداً مع اللحوم المشوية والدواجن وغيرها، وهناك الكثير من الأطعمة المختلفة للشيبسي سواء الشطة والليمون، والكباب، والكاتشب، والطماطم، والجبنة المتبلة وغيرها من النكهات المختلفة، كما يمكن تحضير كل تلك الأطعمة في البيت بكل سهولة وبنفس قرمشة الجاهز.
مكونات البطاطس الشيبسي:
- كيلو من البطاطس المخصصة للقلي.
- كأس من الخل الأبيض.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر وهو المكون السحري للشيبسي.
- ملعقة صغيرة من البصل البودر.
- ملعقة صغيرة ثوم بودر.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- ملعقة صغيرة كزبرة جافة.
- ملعقة صغيرة كمون.
- فلفل أسود.
- ملح.
- زيت للقلي.
طريقة تحضير البطاطس الشيبسي المقرمشة:
- نقشر البطاطس وتقطيعها بشكل الشيبسي بالقطاعة الخاصة به، ونقوم بغسله جيداً.
- ننقع البطاطس في مقدار من الماء المثلج ونذوب فيه المكون السحري بكينج بودر والملح والخل، ويترك البطاطس في الخليط لمدة ساعة كاملة.
- في طاسة كبيرة مليئة بالزيت الغزير الساخن جداً، ننزل بالبطاطس بعد تصفيتها من الخليط المنقوع فيه، ونقوم بإضافة البطاطس على دفعات.
- نقلب البطاطس باستمرار حتى تنضج وتصبح لونها ذهبي مقرمش.
- في طبق نضع البهارات كلها ونقلبها معاً، وبعد تحمير البطاطس ورفعها من الزيت على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت، نرش عليها خليط البهارات.
- تقدم البطاطس للأطفال بجانب أي أكلات مفضلة لها، وبذلك نضمن لها شيبس صحي خالي من المواد الغذائية وبالهناء والشفاء.
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