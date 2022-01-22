طريقة عمل البطاطس الشيبسي المقرمش زي الجاهز بمكون سحري فقط

طريقة عمل البطاطس الشيبسي المقرمش زي الجاهز، من الكلمات التي يتم البحث عنها بشكل كبير للغاية من قبل الأمهات، حيث تهتم ربات البيوت بعمل البطاطس الشيبسي في البيت، للحفاظ على سلامة عائلتها من الشيبسي الجاهز الذي يحتوي على مواد حافظة مضرة جداً بالصحة، حيث تحاول دوماً الأمهات بعمله في البيت ولكنها تفشل في عملها ولم تكن النتيجة مرضية وليس زي الجاهز، واليوم قررنا من خلال موقعنا ثقفني أن نوافيكم طريقة عمل البطاطس الشيبسي المقرمش زي الجاهز واعرفي سر المكون السحري.

طريقة عمل البطاطس الشيبسي

تعتبر البطاطس الشيبسي عشق من الكبار قبل الصغار، والجميع يقبل على شرائه جاهز من السوبر ماركات وتناولها مع الأطعمة المختلفة وتحديداً مع اللحوم المشوية والدواجن وغيرها، وهناك الكثير من الأطعمة المختلفة للشيبسي سواء الشطة والليمون، والكباب، والكاتشب، والطماطم، والجبنة المتبلة وغيرها من النكهات المختلفة، كما يمكن تحضير كل تلك الأطعمة في البيت بكل سهولة وبنفس قرمشة الجاهز.

مكونات البطاطس الشيبسي:

كيلو من البطاطس المخصصة للقلي.

كأس من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر وهو المكون السحري للشيبسي.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

ملعقة صغيرة كمون.

فلفل أسود.

ملح.

زيت للقلي.

طريقة تحضير البطاطس الشيبسي المقرمشة: