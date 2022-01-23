في 10 دقائق احصلي على شعر ناعم كالحرير بصنع بلسم طبيعي منزلي بمكونات غير مكلفة

يعتبر الشعر من أكثر الأشياء التي تعمل العديد من الفتيات على الإهتمام والإعتناء به لأن الشعر يعد مصدر لثقة أي فتاة بنفسها بالإضاقة إلى أن يجعلها تتمتع بحياتها وسر سعادتها، حيث يعتبر الشعر الناعم من أكثر الأشياء التي تعطي أي فتاة الجاذبية الرائعة التي يرغبون بها ونجد البعض من الفتيات والسيدات يعانون من بعض المشكلات المتعلقة بالشعر وأهمها مشكلة خشونة الشعر الذي يجعل أي فتاة تصاب بالعديد من الضيق والتعب النفسي بالإضافة إلى العديد من المواقف المحرجة التي يوضعون بها هؤلاء الفتيات نتيجة هذه المشكلة.

وتوجد هناك العديد من العلاجات التي تقوم هؤلاء الفتيات بإستخدامها لحل مشكلة خشونة الشعر ومن أكثر الحلول التي يلجأ إليها هؤلاء الفتيات هي إستخدام السيشوار والمكواة وهما عبارة عن جهازان يعملان على فرد الشعر وجعله ناعم كالحرير ولكنه يستمر لفترة مؤقتة من الوقت بعد ذلك يزول تأثيره ويعود الشعر مرة أخرى إلى خشونته بالإضافة إلى أن إستخدام هذه الأجهزة تلحق بضرر كبير على الشعر مثل تقصف الشعر وتساقطه لذلك علينا أن نبتعد عن إستخدامها نهائيا، وتوجد بعض الطرق الأخرى التي تعمل العديد من الفتيات بإستخدامها وهي البلسم الذين يقومون بوضعه على الشعر ثم القيام بعملية الغسيل الجيد له حتى يصبح الشعر ناعما.

مكونات عمل البلسم للشعر بالمايونيز

كوب واحد من المايونيز.

أربعة ملاعق كبيرة من كريم المرطب.

ثلاث نقاط من رائحة عطرية التي ترغبين بها.

أربعة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

أربعة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير