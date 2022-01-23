طريقة عمل سندويشات الكريب بالشاروما والجبنة الموزاريلا بطعم مميز بنكهة المطاعم

يعتبر سندويشات الكريب من الوجبات السريعة والسهلة ومحببة لدي الكثيرون من الكبار والصغار، وتختلف حشواتها من الدجاج أو اللحوم أو اللحوم المصنعة وغيرها عن طريق الحلوي مثل شكولاتة قابلة الدهن والفواكة، وكثيرا من الأمهات يرغبون في إعدادها في المنزل مثل المطاعم وتقدميها على مائدة الطعام الغذاء أو العشاء، إلا بعض رباب المنزل غير قادرات على تجهيز سندويشات الكريب في المنزل رغم مكوناتها وسهولة تحضيرها، وهكذا ننشر إليكم طريقة عمل سندويشات الكريب بالشاروما والجبنة الموزاريلا بطعم الرهيب وبمذاق ونكهة مميزة مثل المطاعم

طريقة عمل الكريب بالشاروما والجبنة الموزاريلا بالطعم الرهيب الخطير

مكونات عجينة الكريب

4 كوب من الماء

3 كوب من الدقيق متعدد الاستخدام

بيضة واحدة

ملعقة كبيرة من اللبن البودرة

ربع كوب من الزيت النباتي

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير عجينة الكريب

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع البيض مع الفلفل الأسود والملح بعد ذلك نضع الماء ونخفق المكونات جيداً ثم نضيف اللبن البودرة مع الدقيق ونخفق المكونات جيداً بالخلاط الكهربائي أو المضرب اليدوي ثم نضيف الزيت النباتي ونقلب المكونات حتي تتجانس مع بعضها نحضر طاسة تيفال على النار هادئة ونضع الكريب حتي يتم النضج

طريقة عمل شاروما الدجاج

المكونات

2 صدور دجاج

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة من الفلفل الأسود

ملعقة من البابريكا

ملعقة بصل بودرة

ملعقة ثوم بودرة

ملعقة من بهارات الدجاج

كوب من الزبادى

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

فصين ثوم مفروم

بصل مقطع حلقات

فلفل رومي

طماطم مقطع

طريقة تحضير شاروما الدجاج

نقوم أولاً بتقطيع الدجاج إلى شرائح رفيعة صغيرة ونضع كل المكونات عليها ثم تترك لمدة ساعتين في التوابل بعد ذلك نحضر مقلاة على النار ونضع فية ملعقة كبيرة من السمن أو الزيت يترك حتي يسخن تماماً ثم نضع شاروما الدجاج وتقلب ونضع البصل والفلفل الرومي والطماطم ونقلب حتي تنضج الشاروما تماماً

طريقة عمل الكريب الشاروما بحشوة الجبنة الموزاريلا

المكونات

كريب جاهز

شاروما دجاج

جبنة موزاريلا

ثومية

طحينة

رقائق شبيسي

طريقة تحضير