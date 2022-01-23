وداعا للشعر الخشن أقوي كيراتين طبيعي لتنعيم وفرد وترطيب الشعر من أول استعمال

أصحاب الشعر الخشن يواجهون صعوبة كبيرة أثناء تمشيط الشعر لأنه يكون مجعد وفاقد للرطوبة والنعومة وبالتالي يلجأ البعض إلى استخدام منتجات كيميائية لفرد الشعر وتنعيمه ولكن هذه الطريقة تقوم بحرق بصيلات الشعر ومع الاستمرار عليها سوف يتساقط الشعر ويصبح أكثر خشونة، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم وصفات طبيعية لتنعيم الشعر الخشن بكل سهولة فتابعونا.

وصفات للشعر الخشن

الأفوكادو واللبن الرائب:

المكونات:

ثمرة أفوكادو طازجة.

كمية مناسبة من اللبن الرائب.

نصف كوب من المايونيز.

طريقة التحضير:

في الخلاط الكهربائي نضع الأفوكادو المقطع مع اللبن الرائب والمايونيز ونقلب للحصول على مزيج ناعم وسهل الفرد.

يوضع الخليط على الشعر مع التدليك لمدة 5 دقائق ثم يغطي بكيس بلاستيك ويترك لمدة ساعة ويغسل بالماء والشامبو.

تكرر هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيا ولمدة شهرين للحصول على شعر مفرود وناعم مثل الحرير وبدون أي مجهود.

2. البيض:

المكونات:

بيضة.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر.

3 ملاعق كبيرة من المايونيز.

طريقة التحضير والاستخدام:

في بولة صغيرة نخفق البيضة مع زيت الزيتون ثم يضاف المايونيز وعندما تتجانس المكونات يوضع الخليط على الشعر.

بداية من الجذور وحتى الأطراف واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء البارد تكرر هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيا للحصول على النتيجة المطلوبة.

3. العسل والليمون:

المكونات:

2 ملعقة من العسل الأبيض.

ربع كوب عصير ليمون.

ربع كوب زيت زيتون.

طريقة التحضير والاستخدام:

نمزج المكونات السابقة في بولة صغيرة ثم يوضع المزيج على الشعر ويجب تدليك الجذور جيدا أثناء توزيع المزيج.

يترك على الشعر لمدة 40 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر ثم البارد هذه الوصفة تساعد في فرد الشعر المجعد وتجعله ناعم وأكثر رطوبة ولمعان.

وصفات لتنعيم الشعر كالحرير

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من الزبادي الطازج.

فنجان من زيت جوز الهند.

فنجان من زيت الخروع.

ملعقة من جل الصبار.

طريقة التحضير:

نذوب زيت جوز الهند على حمام ماء ساخن ثم يضاف عليه الزبادي مع باقي المكونات الأخري ونقلب حتى تتجانس المكونات. ندهن الشعر بهذا المزيج ويترك لمدة 30 دقيقة ويغسل بالماء والشامبو مع الاستمرار على هذه الوصفة سوف تلاحظي أن شعرك أصبح ناعم ومفرود.

تنعيم الشعر بالموز

المكونات:

ثمرة موز.

حبة أفوكادو.

ملعقة عسل أبيض.

فنجان من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام: