تعرفي على طريقة عمل شوربة العدس في البيت أحلي وجبه في الشتا هتدفيكي انتي والأولاد

تعد شوربة العدس من الأصناف الغذائية الأكثر انتشاراً في الوطن العربي على مدار العام وخاصة في فصل الشتاء للتدفئة والحصول على الطاقة فضلاً عن قيمتها الغذائية العالية، ولهذا تحرص العديد من الأسر على اعدادها بشكل دائم في البيت إلى جانب أنواع أخرى من الشوربة مثل شوربة الخضار وشوربة الدجاج، وفي هذا الصدد نقدم لكم من خلال مقال اليوم أفضل طريقة لعمل شوربة العدس.

طريقة عمل شوربة العدس

المكونات

كوب من العدس الأصفر. حبتين من البطاطس. ملعقة صغيرة من الكمون. بصلة واحدة متوسطة الحجم. نصف ملعقة صغيرة من الكركم. أربعة حبات من الجزر. نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والملح. ستة أكواب من الماء المغلي.

طريقة التحضير

اغسلي العدس جيداً بعد تنظيفه من الشوائب المتواجدة به. قومي بتقطيع الجزر والبطاطس إلى مكعبات صغيرة الحجم. قشري البصل ثم قومي بفرمه. أحضري قدر عميق وضعيه على النار بعد ان تسكبي الزيت فيه ثم أضيفي العدس والجزر والبصل المفروم. قومي بإضافة الماء الدافئ واتركي المكونات تغلي لمدة ساعة وبعد ذلك اخلطي جميع المكونات في الخلاط الكهربائي. أضيفي الملح والفلفل الأسود والكركم والكمون إلى الشوربة ثم ضعيها على النار لمدة خمسة دقائق وبعد ذلك يمكنك تناولها مع أسرتك بالهناء والشفاء.

فوائد شوربة العدس