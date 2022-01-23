طريقة عمل برياني الدجاج بالطريقة الهندية الأصلية ألذ طعم وأسهل تحضير

برياني الدجاج الهندية من الأكلات المشهورة بصورة كبيرة للغاية في الهند والتي أصبحت من الوصفات المنتشرة في جميع المطاعم الهندية حوا العالم ويرجع السبب الرئيسي في ذلك مذاقها الرائع والطيب والشهي وخلال هذا المقال سوف نقدم لكم كيفية تحضير هذه الوجبة بكل سهولة بجميع التفاصيل الخاص بها حتى يمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة ويجب بكل تأكيد تنظيف الدجاج بالطريقة الصحية حتى يمكنكم التخلص من جميع الأشياء التي من الممكن أن تغير من طعم الدجاج تابعوا معنا خلال السطور القادمة طريقة التحضير.

طريقة عمل برياني الدجاج

المقادير المطلوبة لتتبيل وجبة الدجاج هي الآتي:

أولا الدجاج ويتم تقطيع الدجاجة إلى أربعة أجزاء. كوب من اللبن. حوالي 5 ملاعق كبيرة من الكزبرة الخضراء مفرومة جيدا. ثلاثة ملاعق من النعناع مقطعة بنفس طريقة الكزبرة. حوالي ثمرة واحدة من البصل ويتم تقطيعها إلى شرائح. حوالي 5 فصوص من الثوم ويتم هرسه جيدا. ملعقة كبيرة من الزنجبيل البودرة. عصيرة حبة ليمون. ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الذرة او زيت الزيتون. البهارات لزوم التتبيل من الملح والفلفل الأسود والقرفة والهيل والقرنفل المطحون وبهارات برياني يمكن شرائها من العطار، ويتم إضافة مقدار ملعقة صغيرة أو أقل من كل نوع بهار.

طريقة تحضير وجبة برياني الدجاج

يمكنكم تحضيرها بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية: