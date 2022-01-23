طريقة عمل كرات الكفتة بالخضار والصلصة الشهية لأحلى غداء

الكفتة من أشهر الأطباق التي عرفت في العالم كله، وفي الوطن العربي عرفت الكثير من الطرق التي تحضر بها الكفتة، حيث أنها من الوجبات اللذيذة والمحببة جداً للكثيرون، الكفتة يتم تحضيرها من اللحم البقري أو لحم الدواجن، وهي من الوصفات الغنية جداً بالفيتامينات العناصر المهمة التي يحتاج لها الجسم، وخاصة البروتين الذي يساعد في بناء العضلات، وهناك مكونات مختلفة يتم إضافتها للكفتة لإضافة الطعم الرائع للغاية، وترغب كل ربات البيوت في عمل الكفتة بطريقة جديدة وتقديمها للعائلة في وجبة الغداء، وهذا للتغير عن الطرق المعروفة للكفتة، ونوافيكم في هذا المقال طريقة عمل كرات الكفتة بالخضار والصلصة فتابعونا لتقوم بإعداد الكفتة بالخضار والصلصة في البيت لإسعاد أفراد الأسرة بها..

مكونات الكفتة:

نصف كأس زيت.

5 حبات بطاطس مقطعة مكعبات.

2 حبة فلفل أحمر مقطع.

2 حبة فلفل أخضر مقطع.

نصف كيلو لحم مفروم.

بصلة مبشورة.

2 فص ثوم مفروم.

3 ملاعق كبيرة بقسماط.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة فلفل أسود.

ملح.

بيضة.

مكونات الصلصة:

ملعقة كبيرة زيت.

كأس ماء ساخن.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

ملعقة صغيرة أوريغانو.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير: