نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كرات الكفتة بالخضار والصلصة الشهية لأحلى غداء في المقال التالي
الكفتة من أشهر الأطباق التي عرفت في العالم كله، وفي الوطن العربي عرفت الكثير من الطرق التي تحضر بها الكفتة، حيث أنها من الوجبات اللذيذة والمحببة جداً للكثيرون، الكفتة يتم تحضيرها من اللحم البقري أو لحم الدواجن، وهي من الوصفات الغنية جداً بالفيتامينات العناصر المهمة التي يحتاج لها الجسم، وخاصة البروتين الذي يساعد في بناء العضلات، وهناك مكونات مختلفة يتم إضافتها للكفتة لإضافة الطعم الرائع للغاية، وترغب كل ربات البيوت في عمل الكفتة بطريقة جديدة وتقديمها للعائلة في وجبة الغداء، وهذا للتغير عن الطرق المعروفة للكفتة، ونوافيكم في هذا المقال طريقة عمل كرات الكفتة بالخضار والصلصة فتابعونا لتقوم بإعداد الكفتة بالخضار والصلصة في البيت لإسعاد أفراد الأسرة بها..
مكونات الكفتة:
- نصف كأس زيت.
- 5 حبات بطاطس مقطعة مكعبات.
- 2 حبة فلفل أحمر مقطع.
- 2 حبة فلفل أخضر مقطع.
- نصف كيلو لحم مفروم.
- بصلة مبشورة.
- 2 فص ثوم مفروم.
- 3 ملاعق كبيرة بقسماط.
- نصف ملعقة صغيرة كمون.
- نصف ملعقة فلفل أسود.
- ملح.
- بيضة.
مكونات الصلصة:
- ملعقة كبيرة زيت.
- كأس ماء ساخن.
- 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.
- ملعقة صغيرة أوريغانو.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
طريقة التحضير:
- في بولة عميق نضع اللحم المفروم والثوم والبصل والبيضة والبقسماط، مع إضافة الملح والفلفل الأسود والكمون ونقلب المكونات بشكل جيد لتختلط.
- يتم تشكيل اللحم على شكل كرات وترص في طبق وتترك جانباً.
- في طاسة كبيرة نضع مقدار الزيت ونضيف البطاطس ونقلبها ليصبح لونها ذهبي، ثم نضع الفلفل الأحمر والأخضر ونقلبه حتى يذبل ونضعه في وعاء جانباً مع البطاطس.
- نضيف كرات اللحم في الزيت نفسه وتقلبها ليتغير لونها، ثم ترفع في طبق جانباً.
- لتحضير الصلصة نضع الزيت ومعجون الطماطم في الطاسة ومع الملح والماء الساخن، ونقلب المكونات وتترك ليغلي.
- نضع الأوريغانو والخضار ونقلب، ثم نضع كرات اللحم ونقلب المكونات لدقائق.
- نضع المكونات في صينية فرن ونغطيها بالقصدير، وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة لتنضج.
- تسكب الكفتة في طبق التقديم، وتقدم الكفتة بالخضار والصلصة بجانب الأرز الأبيض وبالهناء والشفاء.
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