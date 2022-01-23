نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمتعي بشفايف جذابة وناعمة بمكون سحري لشفايف وردية خالية من أي تشققات في 5 دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد طريقة تفتيح الشفايف وتنعيمها من الطرق التي تسعى لها كل فتاة حيث أن الشفايف تعكس حالة الأنثى الصحية كما أن الشفاة الجذابة تظهر من لونها الوردي وتزيد من الأنوثة، وهناك العديد من المنتجات التي تعمل على تفتيح وتنعيم الشفاة، ولكنها ذات تكاليف عالية ويدخل بها مواد غير صحية لكن يمكنك صنع وصفات طبيعية تحتوي على مكونات تفيد البشرة بدون ضرر، وتعطي نتيجة فعالة واضحة كما أنها غير مكلفة وبطريقة سهلة.

طريقة تفتيح الشفايف وتنعيمها

يأتي جمال البسمة من جمال ولون ونعومة الشفاة حيث يمكنك عمل وصفات متعددة سنقوم بعرضها في هذا المقال بطريقة سهلة وبسيطة، ومكونات متوفرة تعمل على تقشير الشفاة وتغيير لونها إلى اللون الوردي الجذاب.

وصفة بذور الرمان والبنجر لشفاة وردية جذابة

يمكنك عمل وصفات متعددة منها وصفة بذور الرمان التي تعمل على تحسين نشاط الدورة الدموية لما فيها من مضادات أكسدة، وتقوم على تفتيح الشفاة، والطريقة كالتالي:

المكونات:

كمية من بذور الرمان.

ملعقتين من اللبن الحليب.

قطعة من البنجر المسلوق.

الطريقة:

في الخلاط الكهربائي ضعي بذور الرمان وقطعة البنجر المسلوق، وإخلطيهم جيداً.

ضعي اللبن الحليب، وإخلطي مرة أخرى.

وزعي الخليط على الشفاة مع التدليك لمدة لا تقل عن خمس دقائق.

إغسلي شفتيك بالماء، وكرري الوصفة مرتين يومياً لتفتيح الشفاة في أسرع وقت.

ماسك السكر والليمون لتفتيح الشفاة

الليمون من الأحماض التي تحتوي على فيتامين C الذي يعمل على تفتيح الشفاة بالإضافة إلى السكر الذي يعمل على التقشير، والطريقة كالتالي:

المكونات:

ملعقة كبيرة من السكر الخشن.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

زيت جوز الهند.

الطريقة:

ضعي ملعقة السكر الخشن على عصير الليمون.

خذي من الخليط، ودلكي شفتيك لمدة خمس دقائق.

إغسلي شفتيك بالماء، ورطبي بزيت جوز الهند.

كرري الوصفة مرتين في الأسبوع، وسوف تلاحظين الفرق.

الجلسرين والليمون لتفتيح ونعومة الشفاة

يعد الجلسرين من المرطبات القوية بالإضافة إلى الليمون يعطي شفاة جذابة، والطريقة كالتالي:

المكونات:

10 نقط من الجلسرين.

10 نقط من عصير الليمون.

الطريقة: