طريقة عمل عجينة البيتزا في البيت في 3 دقائق فقط هتعملي احلي بيتزا

المعجنات عالم واسع جدا تختلف الأشكال بداخله ولكن عجينة البيتزا من أكثر المعجنات المحببة والمفضلة لدى الجميع الكبار والصغار لذلك تقوم ربة المنزل بإعداد البيتزا فى المنزل لضمان لأن أسعارها غالية فى المحلات ويمكن إعدادها فى المنزل مثل الجاهزة تماما بخطوات بسيطة.

نصائح لعمل البيتزا مثل المطاعم بالضبط

على الرغم من سهولة عمل عجينة البيتزا ولكن هناك القليل من التعليمات التى يجب اتباعها لإخراج أفضل بيتزا مثل الجاهزة تماما:

توضع العجينة فى الثلاجة بعد تغطيتها ليلة كاملة للحصول على أفضل النتائج. يجب ترك العجينة تخمر براحتها لمدة ساعتين أو ثلاثة. يفرغ الهواء من العجين قبل تشكيلها. تقطع العجين كرات مناسبة الحجم حسب الطاسة المستخدمة. يمكن فرد العجين على سطح مستوى ثم وضعها فى الطاسة ويمكن فردها باليد داخل الطاسة مباشرة. يجب عمل جوانب سميكة قليلا وأعلى قليلا عن باقى الفطيرة. تصنع ثقوب فى الفطيرة باستخدام الشوكة حتى لا ترتفع عند دخول الفرن. تترك العجينة ترتاح قليلا قبل وضع الحشو وينصح بوضعها فى الفرن حتى تجف قليلا من السوائل الموجودة بها من 3-4 دقائق تقريبا حسب نوع العجين الدقيق المستخدم به. تستخدم أواني ذات لون داكن افضل. لا تكثري من الحشوات فوق البيتزا فذلك لا يعطيها طعم افضل. يفضل وضع البيتزا فى الرف المتوسط فى الفرن ونشغل الفرن من اعلى ومن اسفل على نار هادئة.

أنواع البيتزا المختلفة

تختلف أنواع البيتزا وفقا وحشواتها فمنها

بيتزا الفاهيتا.

بيتزا المشروم.

بيتزا السويس.

بيتزا الخضار .

والنوع الاخير هو بيتزا السلامى.

وغيرها العديد من الأنواع ولكن كلها لها نفس العجينة التي تصبح افضل وافضل باتباع تلك الخطوات السابقة.