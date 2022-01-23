نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عجينة التورتيلا الأصلية لعمل خبز التورتيلا بمقادير طرية وخفيفة وبطريقة ناجحة ومضمونة في 10 دقائق في المقال التالي
تبحث العديد من السيدات عن طريقة لعمل خبز التورتيلا بطريقة سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت تعطي طعم جميل ورائع مثل الطعم الذي نقوم بشرائه من المحلات الخارجية، حيث يعتبر هذا النوع من الخبز من ألذ أنواع المخبوزات وأهمها والسبب في ذلك هو أن لهذا النوع من الخبز يمكن إدخال به العديد من الحشوات وتناوله وتقديمه على أشكال مختلفة، وحيث يمكننا عمل خبز التورتيلا بحشوة اللحمة المفرومة أو قطع الفراخ الصغيرة والتي يمكن إضافة العديد من المنكهات بها مثل المخلل أو البطاطس أو غيرها من المكونات الأخرى التي ترغبين بإضافتها ويمكننا تناول هذا النوع من الطعام في العديد من الأوقات ومنها تناوله كوجبات أساسية في الغذاء أو في وجبات العشاء لأنه خفيف وسهل الهضم والإمتصاص على المعدة.
مكونات عمل خبز التورتيلا
- خمسة أكواب من الدقيق الابيض المنخول.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- أربعة أكواب من الماء.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.
- ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر.
طريقة التحضير
- أحضري وعاء كبير صالح للعجن وضعي به خمسة أكواب من الدقيق الأبيض المنخول مع ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر مع نصف ملعقة صغيرة من الملح مع ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودرة وقومي بتقليب هذه المكونات الجافة ببعضها.
- بعد خلط ودمج المكونات الجافة ببعضها قومي بإضافة أربعة أكواب من الماء بعد تدفئته ثم قومي بعجن هذه العجينة جيدا حتى تتمكني من الحصول على عجينة مناسبة القوام ومتماسكة.
- بعد الحصول على هذا القوام الجيد المتماسك أتركي العجينة لمدة عشرون دقيقة حتى ترتاح بعد ذلك أحضري طاسة كبيرة ومسطحة وقومي بوضعها على نار هادئة حتى تسخن جيدا.
- ثم قومي بعمل كرات من العجينة ثم عليكي بالضغط على كورة واحدة من الكرات حتى تتمكني من الحصول على قرص رقيق دائري ثم ضعيه على الطاسة وأتركيها حتى تنضج مع تقليبها حتى تنضج جيدا، وعليكي بتكرار نفس هذه الخطوات مع باقي كرات العجين وبذلك تكوني قد حصلتي على عيش تورتيلا بطعم لذيذ وشهي.
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