عجينة التورتيلا الأصلية لعمل خبز التورتيلا بمقادير طرية وخفيفة وبطريقة ناجحة ومضمونة في 10 دقائق

تبحث العديد من السيدات عن طريقة لعمل خبز التورتيلا بطريقة سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت تعطي طعم جميل ورائع مثل الطعم الذي نقوم بشرائه من المحلات الخارجية، حيث يعتبر هذا النوع من الخبز من ألذ أنواع المخبوزات وأهمها والسبب في ذلك هو أن لهذا النوع من الخبز يمكن إدخال به العديد من الحشوات وتناوله وتقديمه على أشكال مختلفة، وحيث يمكننا عمل خبز التورتيلا بحشوة اللحمة المفرومة أو قطع الفراخ الصغيرة والتي يمكن إضافة العديد من المنكهات بها مثل المخلل أو البطاطس أو غيرها من المكونات الأخرى التي ترغبين بإضافتها ويمكننا تناول هذا النوع من الطعام في العديد من الأوقات ومنها تناوله كوجبات أساسية في الغذاء أو في وجبات العشاء لأنه خفيف وسهل الهضم والإمتصاص على المعدة.

مكونات عمل خبز التورتيلا

خمسة أكواب من الدقيق الابيض المنخول.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

أربعة أكواب من الماء.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير