فكرة سهلة وسريعة لسلق الكرنب بدون ماء نهائي في ٥ دقائق بسرعة وبدون مجهود

يعتبر الكرنب وجميع أنواع المحاشي من الأكلات التي يفضلها العديد من الكبار والصغار وترغب جميع ربات البيوت من تحضيرها دائما في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات والمقادير السهلة للغاية، كما يحب أن نشير أنه يعتبر من الأطباق الشهيرة للغاية حيث يتواجد بكثرة في فصل الشتاء ولكن هناك العديد من السيدات التي تجد صعوبة في سلق الكرنب اليوم سوق نقدم لكم طريقة سهلة وسريعة من أجل سلق الكرنب بدون ماء نهائيا تابعوا معانا خلال الفقرات القادمة.

طريقة سلق الكرنب بدون نقطة ماء

الكرنب سهولة من أنواع المحاشي التي تحتاج إلى مجهود كبيرة للغاية ولكن طريقة سلق الكرنب اصلح من الأمور السهلة للغاية يمكنكم سلقه بطريقة سريعة وجديدة ايضا في السطور التالية سوف نوضح لكم طريقة سلق الكرنب بدون ماء تابعوا معانا الخطوات الآتية:

نقوم بإحضار كربنة ونتخلص من جميع الأوراق التالفة موجودة لين ثم نزيل جميع الاوراق من بعضها في وعاء كبير

ثم يتم تغطية المرتبة بمناديل المطبخ ثم يتم رش عليها القليل من الماء ثم يتم ادخلها في الميكروويف بكل سهولة لمدة عشر دقائق ثم يتم وضعها جانبا حتى يبرد.

ثم بعد ذلك يتم تقطيع اوراق الكرنب سوف تلاحظين أنها اصبحت مسلوقة وطرية بدون وضعها في الماء.

طريقة سلق الكرنب بالماء

نقوم بوضع كمية كبيرة من الماء مع ملعقة من الكمون وعندما يبدأ الكرنب في الغليان يتم وضع ملعقة من الكمون .

ثم يتم تركها قليلا حتى يتدفق الماء إلى رأس الكرنب لمدة ١٥ دقيقة كاملة ثم يتم إزالتها باستخدام السكين ثم نقوم بإزالة الاوراق واحدة تلو الأخرى.

ثم يتم وضع اوراق الكرنب في مصفاة ثم يتم تقطيع العروق السمكية ويتم لف الكرنب على شكل رول ثم يتم تقطيعها إلى أجزاء متساوية

ثم يتم رص الكرنب لي اوراق فويل قم يتم وضع الحشو بداخلها ثم يتم رصدها لي وعاء ويغمر بالشوربة حتى ينضج تماما وبالهناء والشفاء.