بكل أسراره وتكاته أعملي مخلل الزيتون الأخضر والجزر بطريقة مقرمشة وناجحة وبطعم رهيب

تعد المخللات بأنواعها المختلفة من ألذ واحلى الاكلات الفاتحة للشهية ومن أهم الباب الجانبية المحببة للجميع، فهي لا تخلو من اى بيت ولا اى مائده، فانها توضع مع المقبلات والوجبات الرئيسية، وتهتم الأم المصرية بعمل وصفات المخلل بالمنزل حرصا على سلامة أسرتها وبتكلفة أقل من الجاهز، والمخللات لها أنواع متعددة مثل الباذنجان والليمون واللفت والقرنبيط والزيتون بأنواعه والجزر، سوف نتحدث في هذا المقال عن طريقة تحضير الزيتون الاخضر والاسود والجزر بالمنزل بطريقة سهلة ولذيذة.

طريقة تحضير الزيتون الاخضر السريع

المقادير:-

كيلو من الزيتون الاخضر.

كيلو من الليمون.

ملح حسب الحاجة.

فلفل اخضر رومي.

فلفل أخضر حار.

ماء حسب الكمية.

طريقة التحضير:-

يغسل الزيتون جيدا بالماء لضمان نظافته قبل الاستخدام.

لاستخدام السكين نقوم بعمل شقوق صغيرة في حبات الزيتون.

ينقع الزيتون في الماء ونقوم بتغيير المياه كل فترة حتى تزول منه المرارة.

في وعاء نضع كمية مناسبة لبرطمان الزيتون ونضع الملح ونضع بيضة في الماء المملح وتترك حتى تطفو على الماء فإذا لم تطفو لمزيد من كمية الملح إلى أن تطفو البيضة لضامن ضبط كمية الملح المطلوبة لعملية التحليل.

نقوم بغسل الليمون والفلفل الاخضر جيدا وتقطيعها إلى أرباع ونقوم بوضع جزء منهم في قاع البرطمان ونضع فوقهما الزيتون الاخضر ثم طبقة من الفلفل الأخضر والليمون ثم الزيتون وهكذا حتى يمتلئ البرطمان.

نضيف الماء والملح السابق تحضيرها إلى البرطمان ويغلق البرطمان بإحكام ويترك في مكان دافئ لفترة حتى يتخلل الزيتون.

طريقة عمل مخلل الزيتون والجزر

المكونات:-

٢ كوب جزر مقطع.

٢ كوب زيتون أخضر منزوع منه النواة.

زيت زيتون.

شطة وملح.

خل.

طريقة التحضير:-

نقوم بتحضير برطمان ونضع به الجزر والزيتون الأخضر معا.

نقوم بتحضير الماء والملح والخل ثم نضيف عليهم الشطة وزيت الزيتون ونقوم بصب الماء المملح والخل على الجزر والزيتون.

يغلق البرطمان بإحكام ويترك لمدة ١٠ أيام أو حتى تمام التسوية.

فوائد الزيتون

يحمي القلب والشرايين، ويعمل على خفض ضغط الدم المرتفع، ويساعد على التخلص من الوزن الزائد وحرق الدهون، ويعطي الشعور بالشبع، يعالج التهاب اللثة والحلق.

فوائد الجزر