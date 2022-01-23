أعملي العيش الكيزر على أصوله بعجينة قطنية وبطريقة ناجحة وصحية بطعم ألذ من المحلات

يعد الخبز بشكل عام من الاغذية التى لايمكن الاستغناء عنها فى اى منزل، وهو يعتمد علية فى تحضير وجبات للاطفال اثناء اليوم الدراسى، ويمكن تحضيره بعدة اشكال وانواع مختلفة من الدقيق مثل دقيق الذرة الصفرا والدقيق الاسمر ودقيق الشوفان، كما ان لكل بلد طريقتها فى تحضير الخبز واليوم نقدم لكم طريقة عمل عيش الكيذر، والذى يعتبر من اكثر انواع الخبزالمطلوبة فى المطاعم.

مكونات عمل العيش الكيزر

١كيلو من الدقيق الابيض المنخول.

٢معلقة كبيرة من السكر.

معلقة كبيرة من الخميرة الفوريه.

ماء دافئ للعجن حسب الحاجه.

ذرة ملح.

معلقة كبيرة من محسن الخبز.

لتزيين الوجه

حبة البركة.

سمسم ابيض.

بيضة.

معلقة صغيرة من البن سريع الذوبان.

طريقة التحضير