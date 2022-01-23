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عمر شويل - جدة أعملي العيش الكيزر على أصوله بعجينة قطنية وبطريقة ناجحة وصحية بطعم ألذ من المحلات - ثقفني
يعد الخبز بشكل عام من الاغذية التى لايمكن الاستغناء عنها فى اى منزل، وهو يعتمد علية فى تحضير وجبات للاطفال اثناء اليوم الدراسى، ويمكن تحضيره بعدة اشكال وانواع مختلفة من الدقيق مثل دقيق الذرة الصفرا والدقيق الاسمر ودقيق الشوفان، كما ان لكل بلد طريقتها فى تحضير الخبز واليوم نقدم لكم طريقة عمل عيش الكيذر، والذى يعتبر من اكثر انواع الخبزالمطلوبة فى المطاعم.
مكونات عمل العيش الكيزر
- ١كيلو من الدقيق الابيض المنخول.
- ٢معلقة كبيرة من السكر.
- معلقة كبيرة من الخميرة الفوريه.
- ماء دافئ للعجن حسب الحاجه.
- ذرة ملح.
- معلقة كبيرة من محسن الخبز.
لتزيين الوجه
- حبة البركة.
- سمسم ابيض.
- بيضة.
- معلقة صغيرة من البن سريع الذوبان.
طريقة التحضير
- فى وعاء عميق نضع الدقيق الابيض المنخول مع محسن الخبز.
- نضف اليهم الملح والسكر ونخلط المكونات بشكل جيد.
- فى وعاء صغير نضع الخميرة مع ربع كوب من الماء ونقلبهم جيدآ ونتركهم لمدة ٥دقائق حتى تفور كى نتاكد من سلامة الخميرة.
- نضف الخميرة الى الدقيق.
- نقوم باضافة الماء الدافئ تدريجيآ اثناء العجن حتى تصبح العجينة متماسكة.
- ندهن وجه العجينة بقليل من الزيت.
- نقوم بتغطية العجينة بفوطة قطنية ونتركها لمدة ساعة تقريبآ حتى تتخمر.
- نأخذ العجينة بعد ان تتخمر جيدآ ونقوم بتقطعها الى كور متوسطة حسب الحجم المرغوب فيها
- نضع العجين المقطع فى صينية مدهونه بقليل من الزيت.
- فى وعاء صغير نضع البيضة ونخفقها مع البن سريع الذوبان.
- نأخذ بالفرشاة من البيض ونقوم بدهن وجه العجين.
- نضف على الوجه حبة البركة والسمسم ونترك العجينة ترتاح لمدة ١٠دقائق.
- نقوم بتسخين الفرن جيدآ قبل وضع الخبز بداخله.
- نضع العجين فى الفرن على درجة حررة ١٨٠ حتى يتم تسويتة ويأخذ اللون الذهبى.
- نخرجة من الفرن ونضعه على قطعة من القماش حتى يبرد.
- نقوم بحفظ الكيزر فى كيس من النايلون حتى لا ينشف من الهواء.
- يقدم الكيزر مع انواع الجبن المختلفة او البرجر او البانية.
- تعتمد عليه اكثر المطاعم كخبزاساسى مع الوجبات.
- من الاكلات التى نستخدم فيها الكيزر بشكل اساسى هى سندوتشات البرجر.
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