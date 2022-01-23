فوائد شرب منقوع الزبيب على الريق وأقوى مشروب صحي ينصح به الأطباء لعلاج كل هذه الأمراض

ماء الزبيب على الريق صباحا أقوى مشروب صحي ينصح به الأطباء لاحتوائه على كثير من الفوائد التي تفيد جسم الإنسان فعندما يتم نقعه من الليل إلى النهار؛ فتتضاعف فعاليته وتزداد فوائده فهو يعمل على تقوية المناعة بشكل جيد، واليوم في مقالنا هذا سوف نقدم لكم أبرز الفوائد للزبيب.

ماء الزبيب على الريق صباحا

يعتبر الزبيب من الفواكه المجففة التي تحتوي على كثير من الفوائد التي تفيد جسم الإنسان كما يحتوي أيضا على الألياف ومجموعة من الفيتامينات، ومن أهم فوائده ما يلي:

يعمل الزبيب على زيادة النشاط والحيوية حيث أنه يمد الجسم بالطاقة اللازمة للجسم. يحتوي الزبيب على مركبات طبيعية تكافح البكتيريا وتحافظ على الأسنان ويمنع تسوسها. يعمل على خفض مستوى السكر في الدم ومنع تطوره إن وجد. تناول الزبيب يعمل على الشعور بالشبع وذلك لأنه يحتوي على سعرات حرارية قليلة. يعمل الزبيب على التقليل من أعراض الإمساك والحد منه. يحتوي الزبيب على نسبة كبيرة من الحديد لذلك مفيد جدا لمرضي الانيميا. يساعد على تقوية الجهاز المناعي لذلك تتغلب على مرض السعال وتقلل من أعراضه نظرا لأنه كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة. تناول الزبيب يعمل على تقوية الذاكرة.

مكونات ماء الزبيب وتحضيره

كوب كبير من الزبيب بعد أن يتم غسله. نصف لتر من الماء المغلي.

طريقة التحضير لهذه الوصفة تكون كالتالي:

في البداية يتم غسل الزبيب جيدا ثم نضع عليه لتر من الماء التي تم غليه، ثم نتركه ليلة كاملة من المساء إلى الصباح، ويتم تناوله على الريق لمدة أربعة أيام وقد تلاحظ الفرق في خلال أسبوع واحد.