إعملي المايونيز البيتي بسهولة وبكذا طريقة مميزة وصحية واحلي من الجاهزة

المايونيز يعد من أشهي وأطعم أنواع المقبلات والسلطات التي يحبها كل الناس ويفضلون تناولها دائما مع غالبية الأكلات، وخاصة المأكولات المشوية أو المقليات، ومن الممكن إستخدامه أو وضعه في السندوتشات وخاصة سندوتشات البرجر أو الشاورما وغيرها، والمايونيز دائما بيكون متميز بطعم لذيذ وشهي، وكما أن قوامه ناعم وكريمي ولونه أبيض فكل هذا يجذب إليه العديد من الأشخاص، وكما توجد طرق عديدة لعمل المايونيز في المنزل وبدون تكلفة أو جهد، وكما أن لكل طريقة مقاديرها الخاصة بها فأحيانا توجد طريقة للمايونيز يضاف البيض إلى مكوناته ويكون شئ أساسي بها، وكما توجد طريقة أخري وبدون بيض ولكنها هي الطريقة الاحلي والمميزة في الطعم ومحببه اكتر بين الناس، والنشا من أحد مكوناته الأساسية في طريقة عمله، وكما توجد طريقة أخري لا يوجد بها نشا، وفي هذا الموضوع سنذكر لكي سيدتي أفضل طريقة سهلة وسريعة وبمكونات بسيطة لعمل ألذ مايونيز في المنزل وأحلي من الجاهز، وذلك من خلال طريقتنا التالية لن تحتاجي لشرائها مجدداً.

طريقة عمل المايونيز ومكوناته

المكونات

كوب واحد كبير من الزبادي أو اللبن الرائب.

ملعقتان صغيرتان من الخل الأبيض.

ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي.

طريقة التحضير

يتم تحضير مضرب كهربائي أو خلاط كهربائي ثم نحضر طبق كبير ويفضل أن يكون عميق، ثم نضع في هذا الطبق كوب كبير من اللبن الرائب أو الزبادي، وبعد ذلك يتم تشغيل المضرب الكهربائي ونقوم بخفق اللبن الرائب جيدا لمدة أربع دقائق.

ثم يتم وضع الخل الأبيض والسكر والملح والزيت النباتي، ونقوم بتشغيل المضرب مرة أخري حتي نحصل علي قوام كريمي متجانس ومتماسك يشبه قوام المايونيز الموجود في المحلات.

وبعد ذلك نقوم بوضع المايونيز في برطمان محكم الغلق ويتم وضعه في الثلاجه ونأخذ منه عند الإستخدام.

طريقة عمل المايونيز بالبيض