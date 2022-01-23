لن تصدقي ما يفعله مشروب البقدونس لتنظيف القولون والكلي وطرد السموم من الجسم

من الطبيعي أن الإنسان يحافظ على أعضاء جسمه ويحافظ على حياته ويتبع كل ما هو مفيد لعدم التعرض لأي مرض او إصابات خطيرة، فكل عضو في الجسم له فائدة للإنسان وسوف نتحدث عن عضو مهم في جسم الإنسان وهو الكلى، تعتبر الكلى من أهم أعضاء جسم الإنسان، فهي تقوم بتنظيف وتصفية الجسم من السموم وتنقية الدم وطرد الفضلات الضارة بالجسم للخارج، ويجب تنظيفها باستمرار، ويمكن تنظيفها داخل المنزل من خلال مشروبات واكلات معينة، ومن خلال وصفات طبيعية ١٠٠٪ من الخضراوات والفاكهة، واليكم بالمشروبات التى تنظف الكلى من السموم أول بأول دون أى أضرار.

شراب البقدونس لتنظيف الكلي

يعتبر البقدونس من الخضروات المهمة جدا لصحة الكلى و يساعد على تنظيفها من الأملاح الضارة والسموم وتقلل من الحصوات لأنه غنى بالمعادن والفيتامينات.

يغسل البقدونس جيدا وتقطع اوراقه وفي وعاء متوسط على النار نضع كمية من الأوراق مع كمية مناسبة من الماء ثم نقوم بغليه.

ثم يرفع من على النار ويصفى جيدا ويترك ليبرد تماما ثم يضاف إليه العسل وعصير الليمون.

عصير الليمون

يعتبر عصير الليمون له فوائد عديدة لأنه غنى بالفيتامينات والأحماض المفيدة لصحة الجسم وهو يقوم أيضا بتنقية الكلى أول بأول.

يمنع أيضا تراكم البول بالجهاز البولي والكلى.

نقوم بعصر الليمون في الماء مع العسل ويقدم باردا أو دافئا.

مشروب الديتوكس

هو مشروب مهم جدا لتنقية الجسم بالكامل والتخلص من السموم وهو خليط من عدة خضروات وفواكه طازجة مثل: الخيار والليمون والتفاح والبرتقال والخوخ والأناناس والجزر والكمثرى والنعناع.

نقوم بتقطيع الفواكه والخضروات شرائح رفيعة ويضع فى دورق وعليه مياه ويترك بالثلاجة ويقدم صباحا على الريق.

خل التفاح

نقوم بوضع ملعقة من خل التفاح على ماء دافئ ونقوم بتناوله قبل النوم.

لا تفرط في استخدام خل التفاح يمكن استخدامه مرتين أسبوعيا.

عصير الجزر