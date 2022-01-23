اوعي تشتري الكريم شانتيه تاني.. بكوب حليب اعملي كريم شانتيه بتاع الحلواني بطريقة سهلة ناجحة 100%

‏كريمة الخفق من أبرز المكونات التي يتم استخدامها في إعداد الحلويات والكيك على وجه الخصوص ويتم ذلك خلال تغطية الكيك بطبقة في الأعلى حتى تغطي الكيك من الأعلى بشكل مميز وهناك عدة اساليب وطرق يتم إعداد كريمة الخفق بها كما أنها أصبحت الآن تباع جاهزة في الكثير من الأسواق ولها طعم لذيذ وهناك العديد من العلامات التجارية التي تقوم بإعداد كريمة الخفق ‏ونشرها في الأسواق ولكن الأفضل أن يتم صناعة هذه الكريمة في المنزل بمكونات طبيعية حتى لا يسبب هذا أي أضرار للأسرة لأننا الآن أصبحنا نعتمد بشكل كبير على استخدام العديد من المنتجات الصناعية التي يكون فيها كمية كبيرة من المواد الحافظة والمواد الكيميائية ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد كريمة الخفق في المنزل بطريقة مميزة و سهلة ولا تحتاج إلى الكثير من الوقت ومن خلال هذا المقال تحدث أيضا عن مكونات إعداد كريمة الخفق هذه.

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مكونات إعداد كريمة الخفق في المنزل

فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليه حتى نستطيع إعداد كريمة الخفق في المنزل وهذه الكريمة لا تحتاج إلى الكثير من الوقت ويمكن اعدادها في نفس الوقت الذي نكون فيه بإعداد الكيك او أي نوع من الحلويات التي نرغب في اضافة كريمة الخفق لها وهذه الكريمة تكون لها قوام يشبه قوام الزبادي والمنتجات الكريمة المعروفة وفيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات وهذه المكونات هي:

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3\4‬ كوب كبير من الحليب الطازج.‬

¼ كوب كبير من السكر المطحون.

¼ كوب كبير من الماء المثلج.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من الجيلاتين.

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طريقة إعداد كريمة الخفق في المنزل

فيما يلي سنتحدث عن خطوات إعداد كريمة الخفق في المنزل بشكل سريع وهذه الخطوات هي: