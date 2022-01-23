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عمر شويل - جدة بمقادير مظبوطة أعملي الفايش الصعيدي بالسمنة البلدي بعجينة طرية بكل أسراره وتكاته - ثقفني
يعد الفايش من أخف المخبوزات التى يعشقها الأطفال والكبار، حيث أنها من احلى المخبوزات الأصلية في صعيد مصر ولكنه انتشر في معظم أنحاء الجمهورية وتصنعه كل المخابز، إلا أن الأم المصرية حريصة كل الحرص على صحة وأمان أسرتها، تبحث كل أم على طريقة عمل المأكولات بالمنزل بأقل التكاليف ونظافة اكتر فسوف نتحدث في مقالنا هذا عن إعداد الفايش الصعيدي في المنزل بطريقة بسيطة وامنة.
طريقة تحضير الفايش الصعيدي
المقادير:-
- كيلو الا ربع دقيق متعدد الاستخدامات.
- نصف كوب سمن بلدى أو نباتى.
- كوب ونصف من الماء الساخن المغلي.
- نصف كوب حليب مغلي.
- ملعقة ونصف كبيرة من الكركم(أساسي).
- ملعقة ونصف كبيرة من الحمص المطحون.
- نصف ملعقة صغيرة من المحلب البودر من العطار.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- ربع كوب حليب ساخن.
طريقة التحضير
- نقوم بوضع الحمص والحليب الساخن والسكر ونخفق الخليط جيدا حتى يذوب السكر.
- يغلق البرطمان بإحكام ونضعه في مكان مظلم سواء المطبخ أو في الفرن وعدم الفتح عليه إلا بعد ٣ أيام في فصل الشتاء أو بعد ٢٤ ساعة في فصل الصيف لإتمام عملية التخمير لعمل الفايش.
- وبعد المدة المحددة نقوم بتحضير وعاء نضع خليط الحليب والحمص والسكر.
- ثم نضيف عليه كمية الدقيق وربع كوب من الحليب الساخن ونقلب جيدا حتى ذوبان الدقيق مع الحليب.
- يغطى الوعاء بكيس بلاستيك ويوضع عليه فوطة نظيفة وتترك العجين في مكان مظلم ودافئ لمدة ساعتين يمكن أن يوضع فى فرن سابق تسخينه.
- في وعاء آخر كبير للعجن نضع الكركم والسمن وباقي الحليب الساخن ونقلب جيدا.
- نضيف الدقيق والمحلب والملح ونقوم بالعجن لمدة ١٥ دقيقة يمكن إضافة دقيق إذا لزم الأمر حتى الحصول على عجينة متماسكة.
- بعد العجن تترك العجينة لمدة ساعة في الفرن الدافئ والمظلم ليختمر مرة أخرى.
- نقوم بتسخين الفرن على أعلى درجة حرارة ونقوم بتشكيل العجين على شكل أقراص مستديرة أو مستطيلة وتكون متوسطة في الحجم والسمك.
- بعد تشكيل العجين يرص في صينية مدهونة بالزيت وتترك في مكان دافئ لمدة ٣٠ دقيقة قبل دخولها الفرن.
- توضع الصينية في الفرن لمدة ٢٥ دقيقة أو حتى تمام النضج.
- نخرجها من الفرن ونتركه جانبا ليبرد لسهولة تقطيعه.
- يقطع الفايش مثل قطع الكيك ويترك في صينية واسعة لكي ينشف.
- ويقدم في طبق التقديم ويقدم بجانبه كوب من الشاي أو شاي بالحليب وجبن قريش وشرائح خيار وطماطم ويعتبر وجبة هائلة الفطور أو العشاء.
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