بمقادير مظبوطة أعملي الفايش الصعيدي بالسمنة البلدي بعجينة طرية بكل أسراره وتكاته

يعد الفايش من أخف المخبوزات التى يعشقها الأطفال والكبار، حيث أنها من احلى المخبوزات الأصلية في صعيد مصر ولكنه انتشر في معظم أنحاء الجمهورية وتصنعه كل المخابز، إلا أن الأم المصرية حريصة كل الحرص على صحة وأمان أسرتها، تبحث كل أم على طريقة عمل المأكولات بالمنزل بأقل التكاليف ونظافة اكتر فسوف نتحدث في مقالنا هذا عن إعداد الفايش الصعيدي في المنزل بطريقة بسيطة وامنة.

طريقة تحضير الفايش الصعيدي

المقادير:-

كيلو الا ربع دقيق متعدد الاستخدامات.

نصف كوب سمن بلدى أو نباتى.

كوب ونصف من الماء الساخن المغلي.

نصف كوب حليب مغلي.

ملعقة ونصف كبيرة من الكركم(أساسي).

ملعقة ونصف كبيرة من الحمص المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من المحلب البودر من العطار.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

ربع كوب حليب ساخن.

طريقة التحضير