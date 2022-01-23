كفتة الحاتي والمشوية على الفحم بتتبيلة زي الحاتي بالظبط وبطريقة سهلة وصحية ولذيذة

كفتة الحاتي من أشهي وأطعم الأكلات المشهورة في مصر والدول العربية بصفة عامة، وهي محببة جدًا لجميع الأفراد خاصتا الأطفال، والكفتة يتم عملها عن طريق خلط اللحم المفروم بالبصل والتوابل الخاصة وشويه على الفحم، مما يعطينا رائحة شهية للغاية يحبها جميع الأفراد وخاصتا الكبار، وهناك العديد من الطرق لصنع الكفتة المشوية والكثير يفضل تناولها من محلات الحاتي، أو المطاعم، أو خارج المنزل عمومًا لضمان الوصول للطعم المحبب والمرغوب، ولذلك نقدم لك سيدتي أفضل طريقة لعمل كفتة الحاتي بكل الأسرار والتكات، لتتمكني من صُنعها في المنزل بأعلي جودة وأحلي طعم وبطريقة صحية ونكهة مثل المطاعم ومحلات الحاتي لأطعم وألذ كفتة مشوية.

طريقة عمل كفتة الحاتى في المنزل

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أطعم واشهي كفتة مشوية على الفحم، وذلك سوء كان علي الفحم أو في الفرن باستخدام الفحم أيضا وذلك بطريقة صحية، ودائما ما ننصح بعمل الكفتة المشوية في المنزل وذلك للتأكد من سلامة وجودة عملها، كما يساعدنا على التحكم في نوعية وجودة المكونات التي يتم عمل الكفتة بها.

المكونات

نصف كيلو لحم مفروم خشن.

ثلاث حبات بصل متوسطة مفرومة.

نصف كوب بقدونس مفروم.

ملعقة من بهارات الكفتة.

وملعقة من السبع بهارات.

ملح وفلفل أسود.

ملعقتان زيت ذرة.

طريقة التحضير

نقوم بوضع اللحم المفروم والبقدونس بوعاء ونضع عليهم البهارات السبعة ونقلب جيدًا.

نضع تفل البصل على اللحم ونترك الماء جانبًا.

إضافة الملح والفلفل والبهارات إلى الخليط ونقلب الجميع ونتركه مدة ساعة.

يتم تسخين الفرن، و ترطيب اليدين بماء البصل ونضع اللحمة في الأسياخ.

دهن الجريل بالزيت ووضع الاسياخ عليه وتركه بالفرن حتى النضج .

بعد النضج نُحضر قطعة فحم مشتعلة ونضعها في إناء به قليل من الزيت موضوع بمنتصف الكفتة ثم نغطيها لتكتسب الكفتة رائحة الفحم.

كفتة الحاتى على الفحم

المكونات

نصف كيلو لحم مفروم.

بصلة متوسطة مفرومة.

إثنان فص ثوم مفروم.

ربع كوب بقدونس مفروم.

ملح وفلفل وكمون .

ملعقة صلصة صويا.

طريقة التحضير