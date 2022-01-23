أعملي اللوبيا بالبصل والثوم والصلصة اللذيذة بأسهل طريقة وألذ طعم ممكن تاكليه

تعد اللوبيا من الاكلات الساخنة التى تتمتع بالمذاق الطيب، وهى من البقوليات التى لها فوائد كثيرة للجسم، وتقدم مع الخبز البلدى او الارز بالشعرية، وتعتبر من الوجبات الاساسية فى البيت المصرى، يحبها الكبار والصغار ومن افضل المقبلات التى تقدم معها هى الباذنجان المخلل، اليوم نقدم لكم طريقة عمل اللوبيا بخطوات سهله وبسيطة.

طريقة عمل اللوبيا

المكونات

نصف كيلو من اللوبيا.

ماء للسلق.

٢معلقة كبيرة من معجون الطماطم.

ملح وفلفل اسود وبهارات.

٢مكعب مرقة الدجاج.

١كيلو من الطماطم المعصورة والمصفاه.

بصلة كبيرة الحجم مقطعة مكعبات صغيرة.

٥فصوص من الثوم المهروس.

كوب من الماء المغلى.

٢معلقة كبيرة من الزبدة.

الطريقة

نقوم بغسل اللوبيا ونقعها لمدة ساعتين.

فى قدر عميق على النارنضع اللوبيا فى ماء ونتركها على النار حتى يتم تسويتها.

نقوم بتصفية اللوبيا ونتركها جانبا.

فى وعاء اخر نضع مكعبات البصل مع الزبدة ومرقة الدجاج ونقوم بالتقليب حتى تأخذ اللون الذهبى.

نضف الى البصل معجون الطماطم مع عصير الطماطم ونضع معهم الملح والفلفل والبهارات ونقلب جيدآ.

نقوم بتغطيتها ونتركها على نار متوسطة حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها.

عندما تتجانس المكونات نضف اليهم كوب الماء وعند الغليان نقوم بوضع اللوبيا فى الصلصة.

نتركها على نار متوسطة لمدة ١٠دقائق حتى يتم تسويتها بشكل جيد.

نضف إليها الثوم المهروس ونقلب جيدآ وترفع من على النار.

نقوم بتقديم اللوبيا فى وعاء عميق ، ويقدم معها الارز بالشعرية.

طريقة عمل الارز بالشعرية

المكونات

٢كوب من الارز.

٢كوب من الماء المغلى.

معلقة صغيرة من الملح.

كوب من الشعرية.

٢معلقة كبيرة من الزبدة.

معلقة كبيرة من الزيت.

الطريقة