نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحضير السحلب علي طريقة الشيف هالة المشهورة سحلب بيتي أحلي من الجاهز في المقال التالي
السحلب هو من المشروبات الساخنة والمفضلة جدا في فصل الشتاء خصيصاً، فهو مشروب نحبه ولا نستطيع التخلي عنه، كما أنه صحي ومفيد جدا للجسم فهو غني بالبروتينات الذي يحتاجها الجسم، ونستطيع تحضيره في المنزل بأقل المكونات وبكمية كبيرة، ولن تشتريه جاهز بعد ذلك كما أنك لن تضطر للذهاب إلى المقاهي لشربه، فمن هذا المقال سنتحدث عن أفضل طريقة لعمل السحلب وجميع فوائده الكبيرة.
طريقة عمل السحلب البيتي
المكونات:
- كوب من الأرز المطحون.
- مزيج من جوز الهند المبشور والمكسرات.
- ملعقة من الفانيلا.
- ثلاث ملاعق نشا.
- سكر بودرة حسب الرغبة.
- أربع ملاعق حليب مجفف.
- ملعقتين سمسم.
- فول سوداني للتزيين.
طريقة تحضير السحلب
في بولة نخلط كل من كوب دقيق الأرز ومعه النشا ونصف كوب من جوز الهند ومقدار السكر البودر وأربع ملاعق الحليب المجفف والفانيلا وملعقتين السمسم.
نخلط كل هذه المكونات وبعد ذلك نضعها في علبة مغلقة جيداً لحين الاستخدام في أي وقت.
وهكذا نكون قد حضرنا ألذ سحلب بيتي وبأقل تكلفة ووقت.
فائدة السحلب الكبيرة
- يعمل على الحفاظ على نسبة الأنسولين لذا فهو صحي لمرضى السكري.
- السبب في شعورنا بالدفء عند تناوله هو عمله على تدفق الدم في الجسم فيعطي الشعور بالطاقة.
- هو من المشروبات المليئة بالكالسيوم والفيتامينات لهذا فهو يحمي من الأنيميا و هشاشة العظام.
- يغذي الجسم ويساعد على حمايته.
- يحمي من الإصابة بالروماتيزم والآلام المفاصل.
- يقاوم نزلات البرد لذا فإن بعض الدول تعتمده كشراب معالج للبرد في فصل الشتاء.
- يساعد على هدوء الأعصاب وارتخائها.
- يحمي من الإسهال وأمراض الجهاز الهضمي.
- يحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات.
- يعمل على تقليل نزيف الرحم.
- بالرغم من كل هذه الفوائد الصحية إلا أنه يجب عدم تناوله بكثرة ولكن بكميات معتدلة.
- السحلب من المشروبات المحببة في فصل الشتاء خاصة أنه مشروب نحبه فهو مفيد جدا للجسم لأنه غني بالبروتينات التي يحتاجها الجسم ويمكننا تحضيره في المنزل بأقل عدد من المكونات والكثير بعد ذلك لن تشتري منتجات جاهزة لن تذهب إلى المقهى لشربها في هذا المنشور ناقشنا أفضل طريقة لعمل سحلب وكل فوائده الرائعة.
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