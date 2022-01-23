تحضير السحلب علي طريقة الشيف هالة المشهورة سحلب بيتي أحلي من الجاهز

السحلب هو من المشروبات الساخنة والمفضلة جدا في فصل الشتاء خصيصاً، فهو مشروب نحبه ولا نستطيع التخلي عنه، كما أنه صحي ومفيد جدا للجسم فهو غني بالبروتينات الذي يحتاجها الجسم، ونستطيع تحضيره في المنزل بأقل المكونات وبكمية كبيرة، ولن تشتريه جاهز بعد ذلك كما أنك لن تضطر للذهاب إلى المقاهي لشربه، فمن هذا المقال سنتحدث عن أفضل طريقة لعمل السحلب وجميع فوائده الكبيرة.

طريقة عمل السحلب البيتي

المكونات:

كوب من الأرز المطحون.

مزيج من جوز الهند المبشور والمكسرات.

ملعقة من الفانيلا.

ثلاث ملاعق نشا.

سكر بودرة حسب الرغبة.

أربع ملاعق حليب مجفف.

ملعقتين سمسم.

فول سوداني للتزيين.

طريقة تحضير السحلب

في بولة نخلط كل من كوب دقيق الأرز ومعه النشا ونصف كوب من جوز الهند ومقدار السكر البودر وأربع ملاعق الحليب المجفف والفانيلا وملعقتين السمسم.

نخلط كل هذه المكونات وبعد ذلك نضعها في علبة مغلقة جيداً لحين الاستخدام في أي وقت.

وهكذا نكون قد حضرنا ألذ سحلب بيتي وبأقل تكلفة ووقت.

فائدة السحلب الكبيرة