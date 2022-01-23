بدون ألم نهائي طريقة إزالة الشعر الزائد من الوجه في 5 دقائق بمكون طبيعي غير مكلف

تعتبر إزالة الشعر الزائد من الوجه من أهم العادات التي تتبعها السيدات والفتيات، حيث أن هذا الشعر مصدر للإحراج، لذلك يقومون بالبحث عن طرق للتخلص منه ولكن بعض الطرق قد تتسبب في إحمرار الوجه كما تسبب الإلتهابات وظهور الحبوب التي يصعب علاجها، كما تلجأ بعض الفتيات لشراء الكريمات التي تحتوي على مواد كيماوية قد تضر بالبشرة، وفي هذا المقال سنوضح وصفات طبيعية لإزالة شعر الوجه بسهولة.

ازالة الشعر الزائد من الزائد

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تلجأ لها السيدات والفتيات لكي تتخلص من الشعر الزائد والظهور ببشرة صافية، والتخلص أيضاً من الإحراج بسبب سرعة ظهور الشعر، وإليك بعض الطرق السريعة.

خلطة السكر مع الليمون

السكر والليمون عند دمجها يعمل على تبييض البشرة وإزالة الشعر مع تقشير الجلد الميت، والطريقة كالتالي:

المكونات:

ملعقتين كبيرتين من السكر الخشن.

ربع كوب من الماء الفاتر.

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون.

ربع ملعقة من ملح الليمون.

الطريقة:

إحضري طبق صغير، وقومي بوضع الماء مع السكر، وقلبي حتى تمام الذوبان.

ضعي ملح الليمون وعصير الليمون، وقلبي جيداً.

ضعي الخليط على نار هادئة حتى يغلي جيداً.

إغلقي النار، وإتركي الخليط يبرد تماماً.

قومي بغسل وجهك جيداً بالماء الدافئ حتى تتفتح مسام وجهك.

ضعي من الخليط على وجهك في إتجاه نمو الشعر، وإتركيه يجف تماماً.

قومي بفرك الخليط على وجهك بحركات لطيفة بدون عنف.

إغسلي وجهك بالماء الفاتر.

رطبي وجهك بكريم المرطب الخاص بك.

ماسك البيض لإزالة شعر الوجه

يستخدم البيض كماسك يزيل الشعر من الجذور، ويعطي نقاء للبشرة، والطريقة كالتالي:

المكونات:

بياض حبة من البيض.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة من دقيق الذرة.

الطريقة: