وصفة قشور الموز السحرية لتطويل الشعر وحل مشاكل الشعر المختلفة

الموز وقشور الموز من الفاكهة التي تستخدم لعلاج العديد من مشاكل الشعر لأنه يوفر له التغذية السليمة لما به من فيتامينات وعناصر طبيعية هامة له وللنمو، وللنساء اللاتي يبحثن عن طرق تطويل الشعر تعتبر قشور الموز من أكثر المواد الطبيعية الفعالة في تطويل الشعر وتحفيز فروة الشعر على الإنبات على الرغم من كونها ليست طريقة شائعة ولكنها قوية التأثير ففي أسبوع واحد من المواظبة على قشور الموز يمكننا ملاحظة فرق واضح، وفي السطور التالية نعرفكم على طريقة استخدام قشور الموز لتطويل الشعر.

فوائد وصفة قشور الموز السحرية لتطويل الشعر

توضح الكثير من الدراسات التي تمت على قشور الموز أنه يوفر عدة فيتامينات مختلفة خاصةً فيتامينات ب مثل ب12 وب6 وعناصر المغنيسيوم والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة وهي أكثر المواد التي يطلبها الشعر للنمو والتطويل، كما أن فوائد قشور الموز نتيجة لتلك العناصر تتعدى ذلك بكثير ويمكن حصر هذه الفوائد في النقاط القادمة:

تقليل الدهون المتراكمة بفروة الشعر والمسببة للقشرة. تنشيط الدورة الدموية بفروة الشعر. تقوية بصيلات الشعر وتحفيزها على النمو المستمر. يساعد على تطويل الشعر في وقت سريع. يعطي للشعر لمعان وحيوية طبيعية طوال الوقت مما يجعله ناعمًا. كما ويحمي قشر الموز المجفف الشعر من الإصابة بالجفاف والتقصف. زيادة كثافة وحجم الشعر وطوله.

طريقة استخدام قشور الموز لتطويل الشعر

بعد معرفة جميع الفوائد السابقة التي يوفرها قشر الموز للشعر بجانب تطويل الشعر، في السطور التالية نعرفكم على وصفة سحرية من قشور الموز لتطويل الشعر:

كمية متساوية من المكونات زيت الخروع وكذلك زيت جوز الهند الطبيعي الأصلي مع قشور الموز المجففة.

يتم خلط الثلاث مكونات سويًا واستخدامها على الشعر بحيث يتم تغطية فروة الشعر والأطراف كذلك.

يفضل تغطية الشعر بالبونيه ساعتين كاملتين لا أقل قبل الاستحمام حتى يتغذى الشعر بالوصفة ويستفيد منها.

وعند الغسل يستخدم ماء بارد وشامبو طبي.

يجب أن تكون قشور الموز المجففة المستخدمة مطحونة ناعم كالبودرة مع العلم أنه يمكن عمل قشور الموز المجففة في المنزل من خلال وضع قشر الموز تحت أشعة الشمس لأيام متصلة حتى يجف تمامًا وتحويله إلى بودرة ناعمة.