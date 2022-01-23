نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة القرنفل المعجزة لتبييض الأسنان وإزالة الأصفرار والجير المتراكم لأسنان كاللؤلؤ في المقال التالي
تعتبر مشكلة إصفرار الأسنان ووجود التسوس من أكبر التي ممكن أن تواجه الأشخاص سواء الكبار أو الصغار فعند عدم الإلتزام بغسل الأسنان بإنتظام قد تتراكم طبقات من الجير وهذا الجير له دور كبير في وجود رائحة كريهة بالفم، وهذه الرائحة قد تتسبب لهم في إحراج كبير أثناء التحدث مع الآخرين لأنها تكون ظاهرة بوضوح فلا يمكن لمعجون الأسنان أن يقاومها وكذلك الأمر عند وجود تسوس بالأسنان قد يعد هذا مشكلة كبيرة، لأنه يسبب ألم شديد بالنسبة للشخص الذي يعاني منه ويزداد هذا التسوس عند صغار السن بالتحديد لأنهم يتناولون الحلوى والأشياء التي تحتوي على كمية كبيرة من السكريات بشكل كثير، فهذا الذي يؤدي إلى ظهور التسوس وعندما تزداد هذه المشكلة قد يحدث أحيانا إلتهابات في اللثه ويكون ألم اللثه أصعب بكثير من التسوس لذلك ينصح دائما بالإعتدال في تناول الحلويات أما بالنسبة لمشكلة الإصفرار فهي قد تظهر عادة نتيجة كثرة تناول الشاي والقهوة، وكذلك عدم غسل الأسنان بطريقة منتظمة.
مكونات وصفة البيكينج صودا لتبييض الأسنان وقتل التسوس
- ملعقتان صغيرتان من البيكينج صودا.
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من القرنفل المطحون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.
طريقة عمل وصفة البيكينج صودا لتبييض الأسنان وقتل التسوس
- نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به ملعقتان صغيرتان من البيكينج صودا ونضيف إليها ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ونضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من القرنفل المطحون وملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.
- وبعد ذلك يتم خلط جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد للحصول على خليط متماسك ومتجانس ويتم غسل الأسنان أولا بإستخدام الماء الفاتر ونقوم بتنظيفها بطريقة جيدة.
- ثم قومي بوضع هذه الخلطة علي الأسنان بإستخدام فرشاة الأسنان ووضعها في جميع النواحي حيث نتركها لمدة خمسة عشر دقيقة تقريبا وبعد ذلك يتم إزالة وصفة البيكينج صودا من الأسنان بالفرشاة.
- ونقوم بغسلها بإستخدام الماء البارد للتخلص من الخلطة نهائيا ويتم تكرار هذه الوصفة مرتين في اليوم.
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