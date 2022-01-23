مقشر القهوة الرهيب لتقشير اليدين والرجلين وإزالة البقع الغامقة والجلد الميت في دقائق معدودة

تقشير الرجلين واليدين من أهم الأشياء التي تحتاج كل إمرأة وفتاة أن تحصل عليها فهم يرغبون في تنعيمها وترطيبها حيث أن هذه المناطق قد تتعرض دائما لأشعة الشمس الضارة لذلك تظهر باللون الأسود أو الداكن، فيريد الكل أن يقومون بإستخدام الكريمات التي تساعد علي تفتيحها وتبييضها وتوجد مشكلة أخرى في اليدين والرجلين وهي تراكم خلايا الجلد الميتة، فهي لها دور كبير جدا في ظهورهم باللون الغامق وكذلك تعطي لبشرة هذه المناطق ملمس خشن وهذا الشيء يظهر نتيجة الإهمال وعدم تنظيفهم بشكل مستمر، فمن المعروف أن عملية تقشير البشرة سواء الوجه أو الرقبة أو الجسم تكون مهمة جدا ولا يمكننا الإستغناء عنها بشكل نهائي لأن عند إهمالها قد تظهر هذه الأشياء الغير مرغوب فيها، فتقشير اليدين والرجلين من الأمور الهامة فالكل يلجأ إلى ذلك في فصل الشتاء بالتحديد لأن قد يحدث جفاف للبشرة بسبب الجو البارد وبالتحديد عند تعرضهم للماء بشكل كثير.

مكونات خلطة القهوة لتقشير اليدين والرجلين

ملعقة كبيرة ونصف من مسحوق القهوة.

ملعقتان صغيرتان من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من كريم مرطب مناسب.

طريقة عمل خلطة القهوة لتقشير اليدين والرجلين