نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فقط ببيضة واحدة حتعملى كمية كبيرة من بسكويت الشاي بطعم البرتقال اللذيذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت الشاي نجد أن هناك بعض الأمهات اللاتي يريدن تقديم أكلات وحلويات مختلفة لذلك نجد أن بسكوت البرتقال هو أفضل اختراع إلى جانب حب الكبار والأطفال له لذلك سوف نقوم بشرح طريقة أعداده من خلال هذا المقال.

مكونات عمل بسكوت الشاي بالبرتقال

يتميز هذا البسكوت بطعمه الرائع إلى جانب نكهة البرتقال التي به ويحبها الجميع ويتكون من مكونان سهلة موجودة في كل منزل وسوف نتعرف عليها من خلال النقاط التالية:-

٢كوب دقيق.

واحد كوب زبدة.

كوب ألا ربع سكر.

بيضة.

فانيليا.

بيكنج بودر.

بشر برتقالة.

رشة ملح.

طريقة عمل بسكوت الشاي بالبرتقال

يتم عمل البسكوت بطريقة سهلة جدا لا تأخذ وقت ولا مجهود ويكون تحضيره من خلال المكونات السابقة ويتم تحضيره عن طريق الخطوات التالية:-

نحضر وعاء ونضع به الزبدة والسكر ونقوم بخفقهم حتى نحصل على قوام كريمي.

نقوم بعد ذلك بإضافة البيض والفانيليا ومبشور البرتقال ونخلطهم جيدا بواسطة المضرب الكهربائي

نقوم بنخل الدقيق مع البيكنج بودر والملح.

نضيف المكونات الجافة إلى المكونات السائلة بالتدريج ونستمر في الخفق.

بعد تجهيز العجينة نتركها قليل من الوقت كي تستريح حوالي ٣٠ دقيقة.

نحضر صنية ونضع بها ورق الزبدة .

نقوم بتقطيع العجينة وعملها دوائر ونضعها في الصواني.

ندخل الصنية الفرن على درجة حرارة ١٨٠درجة .

عندما يصبح اللون ذهبيا نخرجه من الفرن ونتركه حتى يبرد.

ونقوم بوضعه في أطباق وتقديمة مع الشاي الساخن أو الحليب الساخن في الصباح أو تقديمة كنوع من الحلويات أثناء وجد الضيوف.

ملحوظة: يجب على ربات المنازل عمل هذا البسكوت دائما وذلك لأنه يحتوى على كثير من الفوائد التي تفيد جسم الأنسان وتمنحه الطاقة التي يحتاجها

هناك بعض الأمهات اللواتي يرغبن في تقديم أطعمة وحلويات مختلفة ، لذلك وجدنا أن البسكويت البرتقالي هو أفضل اختراع إلى جانب حب الكبار والصغار ، لذلك سنشرح كيفية تحضيره من خلال هذا المقال