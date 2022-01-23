بتتبيلة وخلطة سرية أعملي كفتة الفراخ الأقتصادية المشوية في الفرن بألذ طعم ممكن تدوقيه

كفتة الفراخ تعد من أحلى وألذ الوصفات أو الأكلات التي تتميز بطعم جميل ولذيذ فهي تعتبر من ضمن المأكولات التي إزداد عليها الطلب مؤخرا من قبل جميع الأطفال، فكل الناس يرغبون في تناولها دائما وقد إنتشرت هذه الوصفة في معظم الدول العربية وعادة يتم تناول كفتة الفراخ بجانب طبق من المكرونة وسلطة طحينة وخبز وغيرهم.

مكونات كفتة الفراخ

نصف كيلو من صدور الفراخ المخلية.

بصلة واحدة.

كمية مناسبة من البقدونس المفروم.

ربع كوب كبير من البقسماط الناعم.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من بيكربونات الصوديوم.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من القرفة البودر والزنجبيل.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

طريقة عمل كفتة الفراخ