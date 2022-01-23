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عمر شويل - جدة بتتبيلة وخلطة سرية أعملي كفتة الفراخ الأقتصادية المشوية في الفرن بألذ طعم ممكن تدوقيه - ثقفني
كفتة الفراخ تعد من أحلى وألذ الوصفات أو الأكلات التي تتميز بطعم جميل ولذيذ فهي تعتبر من ضمن المأكولات التي إزداد عليها الطلب مؤخرا من قبل جميع الأطفال، فكل الناس يرغبون في تناولها دائما وقد إنتشرت هذه الوصفة في معظم الدول العربية وعادة يتم تناول كفتة الفراخ بجانب طبق من المكرونة وسلطة طحينة وخبز وغيرهم.
مكونات كفتة الفراخ
- نصف كيلو من صدور الفراخ المخلية.
- بصلة واحدة.
- كمية مناسبة من البقدونس المفروم.
- ربع كوب كبير من البقسماط الناعم.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من بيكربونات الصوديوم.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من القرفة البودر والزنجبيل.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.
طريقة عمل كفتة الفراخ
- نقوم بتجهيز صدور الفراخ أولا بشرط أن تكون مخلية ويتم فرمها بطريقة جيدة ونضعها في طبق عميق ثم نضيف الفراخ بصلة واحدة وتكون مفرومة ويفضل أن يتم تصفية البصل من الماء تماما.
- وبعد ذلك يتم إضافة البقدونس المفروم ونضع ربع كوب كبير من البقسماط الناعم ونضيف نصف ملعقة صغيرة الحجم من بيكربونات الصوديوم وربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.
- ثم نقوم بوضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود وربع ملعقة صغيرة الحجم من القرفة البودر والزنجبيل ونصف ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا ومن الممكن أن نضيف فص واحد من الثوم المفروم وهذا على حسب الرغبة.
- ثم قومي بعجن كل هذه المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى نحصل على عجينة متماسكة ومتجانسة وتكون ناعمة ويتم تغطية عجينة الكفتة ونتركها في الثلاجه لمدة ساعة تقريبا حتي ترتاح وتتماسك.
- ويتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونقوم بتجهيز صينية مناسبة ويتم تصبيع الكفتة على شكل أصابع ونضعهم في الصينية وقومي بوضعها في الفرن، ونتركها حتى ليتم لتسويتها ويتغير لونها ونقوم بإخراجها ونضع الكفتة في طبق مناسب ونقدمها بهذا الشكل مع رشة من البقدونس المفروم للزيين.
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