طواجن الشتاء المفضلة أعملي طاجن البسلة باللحمة على أصوله بخلطة وطعم وريحة جنان

تعتبر البسلة نوع من أنواع الخضراوات التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية اللازمة لجسم الإنسان والتي تفيده بشكل كبير وهي من ضمن الخضراوات المشهورة والمعروفة في أغلبية الدول العربية، حيث يوجد عدد كبير من الناس سواء كبار السن أو صغار السن يعشقون تناول البسلة فهي مميزة بلونها الأخضر ومن الممكن أن يتم تجهيز بطريقة سهلة وسريعة، فهي من أكثر الوصفات البسيطة في تجهيزها والغير مكلفة والتي لا تتطلب وقت أو جهد لتقديمها.

مكونات طاجن البسلة باللحمة

نصف كيلو من البسلة.

حبتان كبيرتان من البصل.

ثلاث فصوص من الثوم.

ثمرتان من الجزر.

حبة واحدة كبيرة الحجم من البطاطس.

كوبان كبيران من عصير الطماطم.

ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.

كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من السكر.

نصف ملعقة كبيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

ربع كيلو من اللحمة.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السمنة.

طريقة عمل طاجن البسلة باللحمة