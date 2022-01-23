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عمر شويل - جدة طواجن الشتاء المفضلة أعملي طاجن البسلة باللحمة على أصوله بخلطة وطعم وريحة جنان - ثقفني
تعتبر البسلة نوع من أنواع الخضراوات التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية اللازمة لجسم الإنسان والتي تفيده بشكل كبير وهي من ضمن الخضراوات المشهورة والمعروفة في أغلبية الدول العربية، حيث يوجد عدد كبير من الناس سواء كبار السن أو صغار السن يعشقون تناول البسلة فهي مميزة بلونها الأخضر ومن الممكن أن يتم تجهيز بطريقة سهلة وسريعة، فهي من أكثر الوصفات البسيطة في تجهيزها والغير مكلفة والتي لا تتطلب وقت أو جهد لتقديمها.
مكونات طاجن البسلة باللحمة
- نصف كيلو من البسلة.
- حبتان كبيرتان من البصل.
- ثلاث فصوص من الثوم.
- ثمرتان من الجزر.
- حبة واحدة كبيرة الحجم من البطاطس.
- كوبان كبيران من عصير الطماطم.
- ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.
- كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من السكر.
- نصف ملعقة كبيرة الحجم من الكزبرة الجافة.
- ربع كيلو من اللحمة.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السمنة.
طريقة عمل طاجن البسلة باللحمة
- نقوم بتجهيز وعاء كبير ونضعه على النار ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السمنة وعند تسخينها نضع ربع كيلو من اللحمة بشرط أن يتم غسلها بالماء وتقطيعها على شكل مكعبات متوسطة الحجم.
- ويتم تقليبها ونضيف إليها رشة من الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمة ونستمر في التقليب حتى تكون اللحمة باللون البني ويتم إخراجها من هذا الوعاء ووضعها في طبق.
- ثم نضيف في الوعاء حبتان كبيرتان من البصل ويتم تقطيعه على شكل صغيرة الحجم ونقوم بتقليبه مع ثلاث فصوص من الثوم المهروس ونستمر في التقليب حتى يكون لونهم أصفر فاتح.
- وبعد ذلك نضع كوبان كبيران من الطماطم وملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم ويتم تقليبهم وقومي بإضافة رشة من الملح والفلفل الأسود والكزبرة الجافة والسكر ويتم التقليب ونتركهم على النار حتى نحصل على قوام كثيف.
- ثم نضع البسلة وثمرتان من الجزر وحبة واحدة من البطاطس ونقوم بتقطيعهم على شكل مكعبات صغيرة الحجم ونضيف مكعبات اللحمة التي تم تحميرها وقومي بالتقليب ونضع في النهاية كمية مناسبة من الماء لتسوية اللحمة جيدا مع باقي الخضراوات.
- وعند تسويتهم نحضر طاجن مناسب ونضع به البسلة ويتم تشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ونضع الطاجن بها وعندما يتغير لونه يتم إخراجه وتقديمه.
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