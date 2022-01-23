أعملي صينية البطاطس باللحمة في الفرن بطريقة سهلة وبطعم وريحة لذيذة

يعد البطاطس من أنواع الخضراوات الأكثر إستهلاكا من قبل جميع الناس في معظم الدول العربية وخاصة في مصر حيث أن كل الأشخاص بلا إستثناء سواء كبار السن أو صغار السن يعشقون تناول البطاطس بجميع وصفاته، ومن أحلى وألذ وصفات البطاطس هي البطاطس المقلية أو كفتة البطاطس أو صينية البطاطس باللحمة أو بالفراخ والبطاطس البورية باللحمة المفرومة ويوجد غير ذلك العديد.

مكونات صينية البطاطس باللحمة

نصف كيلو من البطاطس.

ثلاث حبات من البصل.

ثمرتان من الطماطم.

ثمرتان من الفلفل الأخضر.

ثلاث فصوص من الثوم.

ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السمنة.

نصف كيلو من اللحمة.

كمية مناسبة من الماء.

ورق لورا وثلاث فصوص من الحبهان.

كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود.

نصف ملعقة كبيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة وجوزة الطيب.

رشة من البابريكا والزنجبيل.

طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة