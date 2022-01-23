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عمر شويل - جدة أعملي صينية البطاطس باللحمة في الفرن بطريقة سهلة وبطعم وريحة لذيذة - ثقفني
يعد البطاطس من أنواع الخضراوات الأكثر إستهلاكا من قبل جميع الناس في معظم الدول العربية وخاصة في مصر حيث أن كل الأشخاص بلا إستثناء سواء كبار السن أو صغار السن يعشقون تناول البطاطس بجميع وصفاته، ومن أحلى وألذ وصفات البطاطس هي البطاطس المقلية أو كفتة البطاطس أو صينية البطاطس باللحمة أو بالفراخ والبطاطس البورية باللحمة المفرومة ويوجد غير ذلك العديد.
مكونات صينية البطاطس باللحمة
- نصف كيلو من البطاطس.
- ثلاث حبات من البصل.
- ثمرتان من الطماطم.
- ثمرتان من الفلفل الأخضر.
- ثلاث فصوص من الثوم.
- ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السمنة.
- نصف كيلو من اللحمة.
- كمية مناسبة من الماء.
- ورق لورا وثلاث فصوص من الحبهان.
- كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود.
- نصف ملعقة كبيرة الحجم من الكزبرة الجافة.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة وجوزة الطيب.
- رشة من البابريكا والزنجبيل.
طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة
- في البداية يتم سلق اللحمة حيث نضع وعاء كبير على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء وعند غليان الماء نضع ثلاث فصوص من الحبهان وورق اللورا ثم يتم غسل اللحمة وتقطيعها على شكل مكعبات ونضعها في الوعاء.
- ونضيف إليها ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر ونتركها علي النار حوالي ساعة ثم نضع الملح والفلفل الأسود ونتركها أيضا ربع ساعة ويتم رفعها ونتركها جانبا.
- وبعد ذلك نحضر صينية مناسبة ونضعها على النار ونضع بها ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السمنة ثم نضع ثلاث حبات من البصل الشرائح ويتم تقليبه حتى يكون باللون الذهبي الفاتح ونضيف ثلاث فصوص من الثوم المفروم.
- ونستمر في التقليب ونضيف إليهم شرائح البطاطس ونضع رشة من الملح والفلفل الأسود والكزبرة الجافة مع الإستمرار في التقليب وقومي بإضافة ثمرتان من الفلفل الأخضر الشرائح وثمرتان من الطماطم الشرائح.
- ثم نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها ثم نضيف مكعبات اللحمة المسلوقة ويتم تقليبهم مع بعض لمدة دقيقتين ونضع ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم وبعد دقيقة واحدة نضع كمية مناسبة من شوربة اللحمة ونضيف أيضا البابريكا وبهارات اللحمة وجوزة الطيب والكزبرة الجافة.
- ونتركها على النار حتى يتم تسوية البطاطس ثم نقوم بتشغيل الفرن و الشواية ونضع صينية البطاطس بها ونتركها حتى تكون باللون الذهبى الغامق ويتم إخراجها وتقديمها.
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