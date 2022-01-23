لن تصدقي سحر ملعقة الحلبة لتكثيف وتطويل الشعر لحد كعب رجلك لشعر ينمو بسرعة الصاروخ

تطويل وتكثيف الشعر من أكثر الأشياء التي تحلم كل النساء والفتيات أيضا في الحصول عليها وبالتحديد الذين يتمتعون بشعر مجعد أو خشن أو يكون خفيف وقصير لأن هذا قد يجعلها تشعر بعدم الثقة في نفسها وكذلك تشعر بالخجل، لأن من المعروف أن الشعر الطويل والكثيف والذي يكون ناعم من العلامات التي تميز جمال المرأة ويجعل لها جاذبية لذلك الفتيات الذين يتمتعون بهذا الشعر يقومون بالعناية والإهتمام به دائما، ويستخدمون الأشياء التي تساعد في المحافظة عليه وتزيد من جماله ونعومته حيث أنها تتجنب تماما الكريمات الكيميائية التي تعمل على تطويل وتكثيف الشعر، لأن بها مواد ضارة قد تتلف الشعر وتدهوره أما بالنسبة للفتيات الذين يتمتعون بشعر قصير وخفيف يرغبون دائما في تطويله وتكثيفه فيلجأون إلى إستخدام الخلطات الطبيعية والتي يكون لها القدرة في تطويل الشعر.

مكونات خلطة الحلبة لتطويل الشعر وتكثيفه

خمس ملاعق كبيرة الحجم من بذور الحلبة.

كمية مناسبة من الماء.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من كريم طبيعي للشعر.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز المر.

ملعقتان صغيرتان من العسل الأبيض.

طريقة عمل خلطة الحلبة لتطويل الشعر وتكثيفه