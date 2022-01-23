نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تصدقي سحر ملعقة الحلبة لتكثيف وتطويل الشعر لحد كعب رجلك لشعر ينمو بسرعة الصاروخ في المقال التالي
تطويل وتكثيف الشعر من أكثر الأشياء التي تحلم كل النساء والفتيات أيضا في الحصول عليها وبالتحديد الذين يتمتعون بشعر مجعد أو خشن أو يكون خفيف وقصير لأن هذا قد يجعلها تشعر بعدم الثقة في نفسها وكذلك تشعر بالخجل، لأن من المعروف أن الشعر الطويل والكثيف والذي يكون ناعم من العلامات التي تميز جمال المرأة ويجعل لها جاذبية لذلك الفتيات الذين يتمتعون بهذا الشعر يقومون بالعناية والإهتمام به دائما، ويستخدمون الأشياء التي تساعد في المحافظة عليه وتزيد من جماله ونعومته حيث أنها تتجنب تماما الكريمات الكيميائية التي تعمل على تطويل وتكثيف الشعر، لأن بها مواد ضارة قد تتلف الشعر وتدهوره أما بالنسبة للفتيات الذين يتمتعون بشعر قصير وخفيف يرغبون دائما في تطويله وتكثيفه فيلجأون إلى إستخدام الخلطات الطبيعية والتي يكون لها القدرة في تطويل الشعر.
مكونات خلطة الحلبة لتطويل الشعر وتكثيفه
- خمس ملاعق كبيرة الحجم من بذور الحلبة.
- كمية مناسبة من الماء.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من كريم طبيعي للشعر.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.
- ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز المر.
- ملعقتان صغيرتان من العسل الأبيض.
طريقة عمل خلطة الحلبة لتطويل الشعر وتكثيفه
- نقوم بتجهيز إناء عميق ونضعه على النار ونضع به خمس ملاعق كبيرة الحجم من بذور الحلبة بشرط أن يتم تنقيتها في البداية ونقوم بغسلها جيدا بالماء لإزالة كل الأتربة وبعد وضعها في الإناء نضيف إليها كمية مناسبة من الماء ونتركها حتى الغليان.
- ونترك الحلبة على النار لمدة عشرون دقيقة تقريبا وبعد ذلك يتم رفعها من على النار ونتركها جانبا حتى تبرد ونحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الحلبة بعد تصفيتها من الماء، ونضيف إليها ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون وملعقتان كبيرتان من زيت الخروع وملعقتان كبيرتان من زيت اللوز المر ثم نضع ملعقتان صغيرتان من العسل الأبيض.
- ونقوم بتشغيل الخلاط لطحن بذور الحلبة بشكل جيد ثم نضع هذا الخليط في طبق ونضيف إليها ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من كريم طبيعي للشعر ويتم تقليبهم مع بعض حيث نضع هذه الخلطة علي الشعر.
- فنتركها حوالي نصف ساعة وبعد ذلك يتم غسل الشعر بإستخدام الماء الفاتر والشامبو للتخلص من رائحة الحلبة.
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