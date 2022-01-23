معجزة كريم بانثينول لتفتيح وتبييض الجسم بالكامل وإزالة البقع والأسمرار قنبلة التفتيح الفوري

توجد العديد من أنواع الكريمات التي تتوافر بكثرة في الأسواق ويوجد لها ماركات مختلفة ومنها أيضا كريمات متخصصة في تفتيح البشرة وكريمات أخرى لشد التجاعيد وأنواع أخرى لإزالة حب الشباب والرؤوس السوداء والهالات السوداء وغير ذلك الكثير، ولكن لا تكون كل هذه الأنواع مفيدة وتحقق النتيجة المطلوبة وهذا لأن معظمها يحتوي على مواد كيميائية تضر الجلد فقد يوجد نوع واحد فقط من بين كل هذه الأنواع يفيد الوجه والجسم بشكل صحي وطبيعي وهو كريم بانثينول السحري.

فهو من الكريمات القوية والسحرية والذي يكون له القدرة علي تفتيح وتبييض بشرة الجسم بجميع مناطقه بما فيها المناطق الحساسة ولا يترك بها أي أثر سلبي أو غير مرغوب فيه، وذلك لأن كريم بانثينول يتكون من عدة مكونات طبيعية فجميعها مفيد لصحة البشرة ويكون لها دور كبير في التخلص من السواد المتراكم في بعض المناطق الحساسة مثل منطقة البيكيني وتحت الإبط والرقبة أيضا.

مكونات خلطة كريم بانثينول لتبييض الجسم

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من كريم البانثينول.

كبسولة واحدة من فيتامين E.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جونسون.

طريقة عمل خلطة كريم بانثينول لتبييض الجسم