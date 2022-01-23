ب2 كوب دقيق وبيضتين أعملي كيكة الشوكولاتة بالصوص الرهيب بمقادير اقتصادية وبطعم هش ولذيذ

كيكة الشوكولاته تعتبر من أجمل وألذ أنواع الكيكات التي يحبها كل الناس وبالتحديد صغار السن وهذا لأنهم يعشقون تناول الشوكولاته بطريقة كثيرة وهذا الشيء الذي يجعلهم يفضلون تناول هذه الكيكة أكثر من أنواع الكيكات الأخرى، وغير ذلك أنها تتميز بمذاق لذيذ جدا وشهي ولها قوام طري وهش.

مكونات كيكة الشوكولاته

كوبان إلا ربع من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب إلا ربع من مسحوق الكاكاو الخام.

كوبان كبيران من السكر.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي.

بيضتان.

كمية مناسبة من السمنة.

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

كوب واحد كبير من الماء الدافئ.

رشة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

كمية مناسبة من صوص الشوكولاته.

طريقة عمل كيكة الشوكولاته