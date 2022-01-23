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عمر شويل - جدة ب2 كوب دقيق وبيضتين أعملي كيكة الشوكولاتة بالصوص الرهيب بمقادير اقتصادية وبطعم هش ولذيذ - ثقفني
كيكة الشوكولاته تعتبر من أجمل وألذ أنواع الكيكات التي يحبها كل الناس وبالتحديد صغار السن وهذا لأنهم يعشقون تناول الشوكولاته بطريقة كثيرة وهذا الشيء الذي يجعلهم يفضلون تناول هذه الكيكة أكثر من أنواع الكيكات الأخرى، وغير ذلك أنها تتميز بمذاق لذيذ جدا وشهي ولها قوام طري وهش.
مكونات كيكة الشوكولاته
- كوبان إلا ربع من الدقيق الأبيض المنخول.
- كوب إلا ربع من مسحوق الكاكاو الخام.
- كوبان كبيران من السكر.
- نصف كوب كبير من الزيت النباتي.
- بيضتان.
- كمية مناسبة من السمنة.
- كوب واحد كبير من الحليب السائل.
- كوب واحد كبير من الماء الدافئ.
- رشة من الملح.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.
- كمية مناسبة من صوص الشوكولاته.
طريقة عمل كيكة الشوكولاته
- في البداية لابد من تشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية حتى يتم تسخينها جيدا عند وضع صينية الكيك بها ونحضر قالب مناسب للكيكة ويتم دهنها بالسمنة ونضيف به رشة من الدقيق.
- قومي بتجهيز طبق عميق مناسب ونضع به كوبان إلا ربع من الدقيق الأبيض بشرط أن يكون منخول ونقوم بنخل أيضا كوب إلا ربع من مسحوق الكاكاو الخام وملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر ويتم إضافتهم مع بعض ونضع رشة من الملح.
- ونقوم بتقليب جميع المكونات الجافة مع بعضها ثم نحضر العجان الكهربائي ونضع به بيضتان وكوبان كبيران من السكر وكوب واحد كبير من الحليب السائل وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر ونضيف نصف كوب كبير من الزيت النباتي.
- وبعد ذلك يتم تشغيل العجان على سرعة متوسطة لمدة دقيقة ثم يتم تشغيلها على أعلى سرعة مع إضافة كوب واحد كبير من الماء الدافئ ونستمر في تشغيلها وعندما تختفي آثار الماء تماما ونخفق البيض جيدا نضع خليط الدقيق والكاكاو بشكل تدريجي.
- ولكن لابد من تشغيل العجان على سرعة منخفضة وعند تجانس جميع المكونات مع بعض نقوم بتشغيلها على أعلى سرعة حتى نحصل على خليط كيك مناسب ونضعه في القالب، ونتركه في الفرن لمدة ثلاثين دقيقة تقريبا وعند خروجها ممكن أن نضيف لها كمية من الشوكولاته المبشورة أو صوص من الشوكولاته.
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