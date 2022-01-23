أهم 7 نصائح مجربة تساعد على نمو رموش اطول واكثف بشكل طبيعي

الرموش من الأشياء المهمة لدا السيدات لأنها تجعل الشكل أنيق وهناك الكثير من النساء يبحثون عن وصفات لتكثيف الرموش بطريقة سليمه وصحيه بدون ضرر للعين، معنا نقدم لكم سبع نصائح مهمة لنمو الرموش بكل سهوله وبدون ضرر.

وصفات لنمو الرموش

هناك العديد من الوصفات والنصائح لنمو الرموش ومن هذه الوصفات فيما يلي.

يجب أن تتخلصي من المكياج قبل النوم، هناك الكثير يتعبون كثيرا طوال اليوم فى العمل وبعد الذهاب إلى المنزل لا ينزعون المكياج غير في صباح ثاني يوم هذا سيأدي لضرر كبير على الرموش.

يجب عليك إستخدام جل الصبار الطبيعي يساعد على كثرة زياده الرموش، ويمكن أيضاً إستخدام جل الصبار فى نمو الحواجب يساعد أيضاً على نمو الحواجب بشكل كبير.

وينصح بإستخدام أكياس الأعشاب والشاي الأخضر والشاي الأسود بوضعها على العين تساعد على حفاظ الرموش من التساقط، يوضع الكيس في الثلاجة لمدة ربع ساعة ثم نقوم بوضعه على العين.

يمكن أيضاً إستخدام حليب جوز الهند يساعد على نمو الرموش بشكل كبير ويحافظ عليها من التساقط حيث يعمل على تقوي الرموش، نقوم بإستخدام حليب جوز الهند بالقطن نقطع قطعه من القطن ونضعها فى الحليب ثم نقوم بوضعها على العين لمدة ربع ساعة ثم نقوم بشطف العين.

نصائح نمو الرموش

يجب تدليك الرموش بالفرشاة ثم باليد بتساعد على تنشيط الدورة الدموية وتساعد على نمو الرموش.

يساعد أيضاً زيت الزيتون على نمو الرموش بشكل كبير وسريع ويحافظ على عدم تساقط الرموش، ضعي قطعه من القطن فى زيت الزيتون ودلكي بها الرموش وتترك طوال الليل وتشطف الرموش فى الصباح.

لابد من الحفاظ على نظامك الغذائي يجب أن يحتوي على أهم الفيتامينات لتساعد على نمو الرموش وتحافظ على عدم تساقط الرموش.

تعتبر الرموش من العناصر المهمة لجمال المرأة لأنها تجعل الإطلالة أنيقة وكثير من النساء يبحثن عن وصفات لتقوية رموشهن بطريقة صحية وصحية دون الإضرار بالعيون. نقدم لك سبع نصائح مهمة لتنمية رموشك بسهولة وبدون ضرر.