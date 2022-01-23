نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير لانشون الفراخ فى المنزل مش هتشتريه بعد اليوم و طعم رائع و مفيد لكي و لأولادك في المقال التالي

عمر شويل - جدة لانشون الفراخ من أنواع اللانشون الذي يعشقها الرجال والنساء وخصوصاً الأطفال يطلبونه بكثرة، لذلك تقوم الأمهات بالبحث عن طريقة عمل لانشون الفراخ في المنزل لكس يكون صحي وبدون مواد حافظة، تحضير اللانشون في المنزل من الأمور التي تهتم بها العديد من النساء لكي تحافظ على صحة أسرتها، في هذا المقال سوف نسرد لكم طريقة سهلة في تحضير لانشون الفراخ في البيت.

لانشون الفراخ في المنزل

هناك العديد من الطرق المختلفة في تحضير لانشون الفراخ ومن هذه الطرق فيما يلي.

المكونات

نصف كيلو فراخ بانيه خالية من العظم.

بيضة واحدة.

ملعقة ملح.

٢ ملعقة زيتون أخضر أو أسود حسب الرغبة.

مرقة دجاج.

٢ ملعقة دقيق.

ملعقة ثوم بودر.

ملعقة بابريكا.

ملعقة بصل بودر.

٢ قطعة جبنة مثلثات.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت.

طريقة تحضير لانشون الفراخ



وخطوات تحضير لانشون الفراخ في المنزل تكون كالتالي:

حيث أنه في البداية نضع الفراخ البانية في الخلاط الكهربائي ثم نضع عليها البيضة والدقيق ونضرب جيداً ثم نضع الثوم البودر والبابريكا والبصل البودر والجبنة المثلثات ونضرب مرة أخرى، ثم نضع مرقة الدجاج والزيت والملح ونستمر في ضرب الخليط حتى تتجانس جميع المكونات.

ثم بعد ذلك نضع الخليط في وعاء ونضيف إليه الزيتون الأخضر أو الأسود ويمكن وضع الأثنين ونقلب جيداً، ثم نجهز كيس ونضع الخليط به ثم نلفه رول في ورق الحراري.

ثم نضع إناء على نار متوسطة ونضع لتر ونصف من الماء ثم نتركه حتي تمام الغليان ثم نضيف كيس اللانشون ونتركه لمدة ساعة ونصف ثم نخرجه من الماء ونتركه حتى يبرد تماماً ثم نقطعه إلى دوائر، وبالهنا والشفا.

لانشون الدجاج هو أحد أنواع الغداء التي يحبها كل من الرجال والنساء وخاصة الأطفال وهو متطلب للغاية لذلك تبحث الأمهات عن طرق لإعداد لانشون الدجاج في المنزل بطريقة صحية وخالية من المواد الحافظة ووجبة لانشون الدجاج معدة في المنزل هو واحد منهم هتم الكثير من النساء بالحفاظ على صحة أسرهن وفي هذه المقالة عرضنا لك طريقة سهلة لإعداد وجبات غداء الدجاج في المنزل.