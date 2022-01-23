نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أحلى قناع للبشرة في الشتاء” ماسك لبان الذكر للوجه لتفتيحه وتنعيمه ونتيجته كالكولاجين للجلد في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسك لبان الذكر للبشرة، الحلم الأكبر لكل النساء هو أن تحصل على بشرة ناعمة ونضرة صافية مثل الأطفال ولا يوجد بها أي من العيوب وذلك يدفعها لكي تبحث عن أكثر الطرق والوصفات الفعالة التي تعطي نضارة للوجه، ويعتبر ماسك لبان الذكر للبشرة من الوصفات الطبيعية التي تعالج المشاكل المختلفة للبشرة فهو عبارة عن مادة صمغية يتم استخراجها من الأشجار الخاصة باللبان وتتدخل في العديد من الصناعات المختلفة لمنتجات البشرة.

ماسك لبان الذكر للوجه لتفتيحه

تعتقد بعض النساء أن لبان الذكر هو مجرد علكة غير مدركين أن له العديد من الفوائد الصحية والجمالية:

ماسك مهدئ

يساعد هذا القناع على إزالة الشوائب وتراكم الزيوت على الوجه، ويترك البشرة ناعمة ونضرة.

المكونات:

إثنين من الملاعق الكبيرة طين البنتونيت.

صفار بيضة واحدة.

ملعقة واحدة صغيرة من عسل النحل.

ثلاثة قطرات من زيت اللبان الذكر.

قطرتان من زيت اللافندر.

طريقة التحضير:

تخلط جميع المكونات معًا وأضف القليل من الماء إذا لزم الأمر.

قومي بوضع الخليط على الوجه واتركيه لمدة خمسة عشر دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر ثم رطبي وجهك بالمرطب المناسب مثل زيت جوز الهند.

مرطب منعش للوجه

ستتضمن لك هذه التركيبة ترطيب بشرتك بعمق:

المكونات:

إثنين من الملاعق الكبيرة من زيت بذور العنب.

عدد ستة قطرات من زيت لبان الذكر.

طريقة التحضير:

قومي بخلط المكونات بشكل جيد.

قومي بحفظ المزيج في عبوة زجاجية داكنة واستخدميه في أي وقت.

كريم للوجه

كل المكونات الخاصة بهذا الكريم لها خصائص تعالج وتغذي البشرة وتتم صياغتها على النحو التالي:

المكونات:

نصف كوب من زبدة الكاكاو.

ربع كوب من زيت جوز الهند.

اثنين من الملاعق الكبيرة من زيت الجوجوبا.

اثنين من ملاعق زيت اللوز الحلو.

أربعون قطرة من زيت لبان الذكر.

طريقة التحضير: