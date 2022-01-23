طرق علاج الشيب وكيفية الإهتمام بشعرك قولي وداعا للشعر الأبيض

علاج الشيب من أكثر ما تبحث عنه السيدات والرجال كبار السن وصغار السن أيضا وذلك للتخلص من الشعر الأبيض المتواجد في الرأس والذي يسبب لهم الأحراج لذلك استطعنا أن نأتي لكم ببعض الطرق والوصفات الطبيعية التي تعالج شيب الرأس وسوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال.

علاج الشيب

أن ظهور الشعور الأبيض في الراس يسبب الأحراج والانزعاج للكثير فان الوصفات والطرق الطبيعية هي من أفضل الطرق وسوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية:-

حيث أن الطريقة الأولى:-في البداية نحضر عدة مكونات تخلصنا من الشيب وهي ملعقة فازلين، ملعقة حناء الشعر، ملعقة من زيت الزيتون، ملعقة من زيت الخروع، ملعقة بن، ملعقة من حبة البركة مطحونة؛ نقوم بإحضار أناء ونضعه على النار ونضع به الزيوت والفازلين والبن والحناء وحبة البركة ونستمر في التقليب المستمر حتى تتجانس المكونات ويصبح لونها غامق ونقوم بتصفيتها ثم نضعها على الشعر قبل النوم ونغسلها في صباح اليوم التالي ونقوم بعمل هذه الوصفة مرتين أسبوعيا.

الطريقة الثانية:- استخدام ملعقتين من زيت الزيتون مع كوب من القهوة مع ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون ونقوم بخلط جميع المكونات جيدا ونضعها على الشعر لمدة ساعتين ثم نقوم بغسلها تساعد هذه الوصفة على تحفيز صحة الشعر والتخلص من الشيب وإعطاء الشعر لون بني.

طرق الاهتمام بالشعر