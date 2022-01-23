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عمر شويل - جدة طرق علاج الشيب وكيفية الإهتمام بشعرك قولي وداعا للشعر الأبيض - ثقفني
علاج الشيب من أكثر ما تبحث عنه السيدات والرجال كبار السن وصغار السن أيضا وذلك للتخلص من الشعر الأبيض المتواجد في الرأس والذي يسبب لهم الأحراج لذلك استطعنا أن نأتي لكم ببعض الطرق والوصفات الطبيعية التي تعالج شيب الرأس وسوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال.
علاج الشيب
أن ظهور الشعور الأبيض في الراس يسبب الأحراج والانزعاج للكثير فان الوصفات والطرق الطبيعية هي من أفضل الطرق وسوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية:-
- حيث أن الطريقة الأولى:-في البداية نحضر عدة مكونات تخلصنا من الشيب وهي ملعقة فازلين، ملعقة حناء الشعر، ملعقة من زيت الزيتون، ملعقة من زيت الخروع، ملعقة بن، ملعقة من حبة البركة مطحونة؛ نقوم بإحضار أناء ونضعه على النار ونضع به الزيوت والفازلين والبن والحناء وحبة البركة ونستمر في التقليب المستمر حتى تتجانس المكونات ويصبح لونها غامق ونقوم بتصفيتها ثم نضعها على الشعر قبل النوم ونغسلها في صباح اليوم التالي ونقوم بعمل هذه الوصفة مرتين أسبوعيا.
- الطريقة الثانية:- استخدام ملعقتين من زيت الزيتون مع كوب من القهوة مع ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون ونقوم بخلط جميع المكونات جيدا ونضعها على الشعر لمدة ساعتين ثم نقوم بغسلها تساعد هذه الوصفة على تحفيز صحة الشعر والتخلص من الشيب وإعطاء الشعر لون بني.
طرق الاهتمام بالشعر
- كما أنه لا بد من غسل الشعر مرتين اسبوعيا.
- كما أنه تحتاج إلى استخدام المركبات الطبيعية التي تساعد على تقوية الشعر.
- ترطيب الشعر بصفة دائمة.
- قص أطراف الشهر شهريا.
- استخدام زيوت طبيعية مثل الزيتون وجوز الهند.
- الحرص على شرب الماء بصفة مستمرة.
- تناول الخضروات والفواكه بشكل دائم.
- غسل الشعر بالماء الفاتر.
- يعتبر علاج الشيب من العلاجات المفضلة لدى الرجال والنساء والأطفال ، وذلك للتخلص من الشيب في الرأس وجعلهم يشعرون بالحرج ، لذلك نستطيع أن نقدم لكم بعض الطرق والوصفات الطبيعية لعلاج الشيب في الرأس.
- علاج الشيب هو من أكثر العلاجات التي يطلبها الرجال والنساء والأطفال للتخلص من الشيب على رؤوسهم وإحراجهم لذلك نحن قادرون على تقديم بعض الطرق والوصفات الطبيعية لعلاج شيب الرأس هذا ما تعرفنا عليه من خلال هذه المقالة.
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