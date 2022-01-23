نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير فطائر السمسم طعم رائع و مكونات بسيطه و خطوات سهلة جدا في المقال التالي

عمر شويل - جدة فطائر السمسم من الفطائر الخفيفة وسهلة التحضير ويحبها الكبار والصغار، وهي تحتوي على عناصر غذائية هائلة لأنها تتكون من الحليب والسمسم، لذلك تبحث العديد من الأمهات عن طريقة عمل فطائر السمسم في المنزل، في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة وبطعم لذيذ وشهي لعمل فطائر السمسم.

طريقة عمل فطائر السمسم

في ٥ دقائق سوف نصنع فطائر السمسم وبمكونات متاحة في المنزل وذلك في السطور التالية.

المكونات

٣ أكواب دقيق.

كوب من اللبن السائل.

ماء للعجن.

نصف ملعقة خميرة فورية.

نصف ملعقة سكر.

٢ ملعقة زبدة.

٢ ملعقة زيت.

ملعقة ملح.

كوب من السمسم.

طريقة تحضير فطائر السمسم

أولاً نقوم بنخل الدقيق ثم نضعه في وعاء ثم نضع الخميرة والسكر والملح في كوب من الماء الدافئ ونقلب جيداً، ثم نضعها على الدقيق ويتم العجن حتى تصبح العجينة لينه ثم نتركها لمدة ساعة ونصف حتى ترتاح.

ثم بعد ذلك نقوم بالعجن مرة أخرى ثم نضيف اللبن والزبدة والزيت ونقلب جيداً ثم تفرد العجينة ويرش عليها السمسم ونتركها لمدة ١٥ دقيقة ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تمام النضج ويصل لونها إلى اللون الذهبي.

فوائد تناول السمسم

يوجد العديد من فوائد السمسم على جسم الأنسان ومن هذه الفوائد فيما يلي.