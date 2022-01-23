نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة ازالة الجير وتبييض الاسنان إحصلي على اسنان ناصعة البياض بمكونات طبيعية موجوده فى منزلك في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من الأشخاص عن طريقة لتبييض الاسنان وإزالة الأصفرار بشكل نهائي للغاية حيث تجعل المظهر غير لائق تماما لذلك تبحث العديد من النساء خصوصا عن طريقة لتبييض الاسنان ولكن بطرق طبيعية حيث هناك العديد من الأشخاص الذي يقوم بالذهاب إلى دكتور الأسنان لعمل جلسات تنظيف لها حتى يصبح لونها ابيض ولكن من الأفضل بالطبع استخدام المواد الطبيعية وهذا ما سنقوم بعرضها عليكم اليوم خلال السطور القادمة تابعوا معانا.

خلطة تبييض الاسنان

صودا الخبز:

في البداية نقوم بوضع صودا الخبز مع القليل من معجون الاسنان الخاص بنا ثم يتم غسل الاسنان بهذه الوصفة مرتين في الأسبوع حتى الحصول على أسنان بيضاء ناصعة.

ثم يمكنكم وضع القليل من صودا الخبز على فرشاة الأسنان ويتم فركها لمدة خمس دقائق ثم يتم غسل الاسنان بالماء بعد ذلك ويتم تكرارا هذه الوصفة مرتين في الأسبوع حتى يمكننا الحصول على النتيجة المطلوبة.

كما يمكنكم وضع ملعقة من صودا الخبز مع نصف ملعقة من بيروكسيد الهيدروجين وكوب من الماء البارد ونضع الفرشاة الخاصة بنا على هذا الخليط ويتم غسل الاسنان ثم يتم شطفها جيدا بالماء مع الاستمرار عليها سوف نلاحظ الفرق..

خلطة قشرة الموز لتبيض الأسنان

حيث أن هذه الخلطة تكون كالتالي:

في البداية نقوم بتقشير موزة ناضجة قم يتم فرك الأسنان بها جيدا ثم نتركها داخل الفم لمدة خمس دقائق ثم يتم غسل الفم جيدا بعد ذلك بالماء سوف تلاحظين النتيجة المذهلة.

يجب أن نقول إن قشر الموز يساعد بصورة كبيرة للغاية في الحاسوب على أسنان بيضاء لأنه يحتوي على العديد من العناصر الهامة للغاية والتي يسهل على الأنسان امتصاصها ايضا بشكل كبير.

يبحث الكثير من الناس عن طريقة لتبييض أسنانهم والتخلص من اللون الأصفر نهائيًا لأنه يجعل المظهر في غير محله تمامًا ، لذا تبحث الكثير من النساء بشكل خاص عن طريقة لتبييض أسنانهن ولكن بطريقة طبيعية حيث يوجد الكثير من أولئك الذين يذهبون إلى طبيب الأسنان الأشخاص الذين يقومون بالتنظيف لهم حتى يصبح لونهم أبيض واضحًا ، ولكن بالطبع من الأفضل استخدام المواد الطبيعية ، وهذا ما عرضناه لكم اليوم في الأسطر القليلة السابقة تابعنا.