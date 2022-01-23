كيكة البسكويت حضريها على البارد بدون فرن في 10 دقايق

كيكة البسكويت الباردة، كيكة البسكويت الباردة يتم تجهيزها بدون استعمال الفرن وهى من أكثر الحلويات السريعة التحضير، بالإضافة تتميز الكيكة الباردة بمذاقها الجميل والرائع، وهى عبارة عن طبقات يتم صنعها بالبسكويت الشاى السادة وبحشوة شهية بخليط شكولاتة النوتيلا الكريمي، وفي الآتي سنتعرف على أسهل طريقة لتحضير كيكة البسكويت الباردة بمكونات بسيطة وهى غير مكلفة.

مكونات كيكة البسكوت:

خمس كؤوس من الحليب.

خمس علب من البسكويت الشاى السادة.

ربع كأس من الكاكاو الخام.

١٠٠ غرام من شكولاتة النوتيلا.

ملعقة كبيرة من الزبدة المدابة.

مكونات التزيين:

يمكن تزيين الكيكة بي جوز الهند أو كاكاو البودرة أو شكولاتة البيضاء أو الشكولاتة السوداء المبشورة، وذلك بحسب رغبة كل شخص كيف يحب طعم و تذوق كيكة البسكويت الباردة.

تحضير الكيكة البسكويت بدون فرن:

الكيكة الباردة لا تحتاج لجهد أو وقت و تتم بخطوات سهلة وسريعة. أولا يوضع لتر من الحليب وربع كأس من الكاكاو الخام في إناء. باستعمال مضرب كهربائي نقوم بخفق الحليب والكاكاو. ثم نضع الخليط في الإناء على النار ونتركه حتى يسخن وبعد ذلك نضيف الزبدة المدابة و شوكولاتة النوتيلا. وبالتالى نقوم بخفق المكونات مع بعضها حتى نكتسب مزيج كريمى ناعم. ثم نأخد صينية ونرص فيها البسكويت السادة بشكل متساوي. وبعد ذلك نقوم بتوزيع نصف الخليط الكريمي على البسكويت حتى يتم تغطيت كل جزء منه جيدا. إضافة أخر طبقة من البسكويت وسكب باقي الخليط الكريمى عليه. لتزين الكيكة الباردة يمكن نثر عليها القليل من الكاكاو أو جوز الهند أو الشكولاتة البيضاء المبشورة فوق البسكويت. وأخير خطوة ندخل صينية الكيكة البسكويت لثلاجة حتى تبرد جيدا مدة مابين ٣ إلى ٤ ساعة على الأقل. عندما تبرد الكيكة البسكويت نخرجها من الثلاجة ونقطعها ونوزعها في أطباق التقديم.

طريقة تقديم الكيكة:

يمكن تقديم كيكة البسكويت الباردة مع الشاى أو القهوة أو العصير في أى وقت بالإضافة يمكن تقديمها كذلك في أعياد الميلاد والمناسبات، فهى أصبحت من الحلويات العصرية التى يحبها الأطفال فهى تمدهم بالطاقة والحيوية لاحتوائها على عناصر غدئية.