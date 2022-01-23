ألذ و أسهل فطائر بالسمسم بدون بيض او خميرة و بدون مجهود تحضر في دقائق

فطائر السمسم من الوصفات التي ترغب جميع ربات البيوت من عملها في المنزل حيث تعتبر من المعجنات التي لديها العديد من الفوائد المختلفة خاصة على الأطفال حيث يرجع السبب الرئيسي في ذلك أنها تحتوي على العديد من العناصر المفيدة والعديد من الفيتامينات المختلفة التي تمد الجسم بالعديد من المعادن المفيدة، كما يمكنكم تناولها بكل سهولة على الأفطار بجانب العديد من الأطعمة المختلفة كما يمكنكم حشو فطائر السمسم بالعديد من الحشوات المختلفة كما يمكنكم حشوها بالجبن أو اللحم او الدجاج تابعوا معانا خلال السطور القادمة المكونات وطريقة تحضير فطائر السمسم.

طريقة إعداد فطائر السمسم

يمكنكم عمل فطائر السمسم بكل سهولة في المنزل من خلال المقادير الآتية:

3/4 كيلو من الدقيق .

جبنه للحشو يمكن أي جبنه محببه لديكم .

سكر بودر بمقدار ملعقة واحدة كبيرة .

ملح بمقدار 1/2 ملعقة صغيرة .

3/4 كوب من الزيت .

كوبان ونصف من الماء الدافئ .

خميرة فورية بمقدار ملعقة واحدة صغيرة .

مقادير لتزين الفطائر

عسل أسود بمقدار 2 ملعقة كبيرة .

1/4 كوب من الماء .

سمسم

طريقة تحضير فطائر السمسم

فطائر السمسم من المعجنات التي يمكنكم تحضيرها بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية: