نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ و أسهل فطائر بالسمسم بدون بيض او خميرة و بدون مجهود تحضر في دقائق في المقال التالي
فطائر السمسم من الوصفات التي ترغب جميع ربات البيوت من عملها في المنزل حيث تعتبر من المعجنات التي لديها العديد من الفوائد المختلفة خاصة على الأطفال حيث يرجع السبب الرئيسي في ذلك أنها تحتوي على العديد من العناصر المفيدة والعديد من الفيتامينات المختلفة التي تمد الجسم بالعديد من المعادن المفيدة، كما يمكنكم تناولها بكل سهولة على الأفطار بجانب العديد من الأطعمة المختلفة كما يمكنكم حشو فطائر السمسم بالعديد من الحشوات المختلفة كما يمكنكم حشوها بالجبن أو اللحم او الدجاج تابعوا معانا خلال السطور القادمة المكونات وطريقة تحضير فطائر السمسم.
طريقة إعداد فطائر السمسم
يمكنكم عمل فطائر السمسم بكل سهولة في المنزل من خلال المقادير الآتية:
- 3/4 كيلو من الدقيق .
- جبنه للحشو يمكن أي جبنه محببه لديكم .
- سكر بودر بمقدار ملعقة واحدة كبيرة .
- ملح بمقدار 1/2 ملعقة صغيرة .
- 3/4 كوب من الزيت .
- كوبان ونصف من الماء الدافئ .
- خميرة فورية بمقدار ملعقة واحدة صغيرة .
مقادير لتزين الفطائر
- عسل أسود بمقدار 2 ملعقة كبيرة .
- 1/4 كوب من الماء .
- سمسم
طريقة تحضير فطائر السمسم
فطائر السمسم من المعجنات التي يمكنكم تحضيرها بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية:
- في وعاء عميق نقوم باضافة الدقيق والخميرة والملح والسكر البودرة ويتم تقليب جميع المكونات بشكل جيد.
- ثم يتم إضافة الدقيق والزيت والماء الفاتر ويتم التقليب مرة أخرى بشكل جيد ويجب أن نستمر في العجن لمدة ربع ساعة حتى نحصل على عجينة طرية وقطنية.
- ثم يتم تغطية العجين بفوطة نظيفة أو كيس من البلاستيك ثم يتم لم العجينة ويتم تشكيلها على شكل دائرة.
- نترك العجينة حتى تتخمر جيدا من نصف ساعة إلى أكثر من ذلك.
- ثم يتم تشكيل العجينة على شكل دوائر صغيرة بالحجم الذي ترغبون فيه.
- ثم يتم رش الدقيق في صينية ثم نفرد كل واحدة على سطح مرشوش بالدقيق ثم نحشيها بالعجينة.
- ثم نستمر في ذلك حتى تنتهي الكمية.
- ثم نسخن الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية.
- ثم ندخل الصينية إلى الفرن نضع فوق الفطائر السمسم.
- ونتركها حتى تصبح ذات لون ذهبي.
- فطيرة السمسم من تلك الوصفات التي ترغب جميع ربات البيوت في صنعها في المنزل لأنها تعتبر معجنات ذات فوائد عديدة ومختلفة وخاصة للأطفال والسبب الرئيسي أنها تحتوي على العديد من العناصر المفيدة والعديد من فيتامين أ المختلف الذي يمد الجسم به العديد من المعادن المفيدة ويمكنك تناوله بسهولة في وجبة الإفطار مع العديد من الأطعمة المختلفة يمكنك أيضًا حشو فطائر السمسم بحشوات مختلفة يمكنك أيضًا حشوها بالجبن أو اللحم أو الدجاج.
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