الذ كرات بطاطس محشية جبن مقرمشة جدا حضريها لاطفالك هتعجبهم طعمها خطير مش هتبطلى تعمليها

الذ كرات بطاطس محشية جبن مقرمشة جدا حضريها لاطفالك من أفضل الأطعمة السهلة والسريعة والتي لا تأخذ وقتًا كبيرًا في تحضيرها هي طريقة عمل كرات البطاطس المقرمشة والمحشوة بالجبنة، والبطاطس من أكثر الأكلات أو المقبلات التي يحبها الأطفال وتحضرها الأمهات لهم في المساء للتسلية والبطاطس غنية بأهم العناصر الغذائية التي نحتاجها ويحتاجها جسم الإنسان ولكن الإكثار من تناولها مقلية يؤثر على الصحة كما أنها تزيد الوزن بشكل كبير ولذلك يجب تحضيرها بكمية بسيطة جدًا من الزيوت أو السمن.

طريقة طريقة عمل كرات البطاطس بالجبنة

مكونات الطريقة:-

ثلاث حبات كبيرة من البطاطس أو بحسب الرغبة.

ملعقتان كبيرتان نشا الذرة.

ثلاث ملاعق صغيرة من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة من (كزبرة – ثوم بودرة – بصل بودرة).

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

رشة ملح.

بيضة مضاف إليها خل أبيض وكورنفليكس مطحون لتزيينها من أعلى وتغليفها.

خطوات التحضير:-

قومي بسلق البطاطس أولًا ثم قومي بتقشيرها وهرسها حتى تصبح ناعمة ولينة.

ضعي النشا والدقيق والملح إلى البطاطس الهروسة وقومي بتركها تبرد وتمتزج مع الإضافات.

بللي يديك بالزيت النباتي وقومي بتكوير البطاطس إلى كرات صغيرة وقومي بوضع الجبنة بداخل كل كرة.

كرري الخلطة مع كل كرة ثم ضعيها في الفريزر لمدة ربع ساعة حتى تصبح الكرات أكثر تماسكًا.

غلفي كل كرة بالخليط الخاص بالتغليف والتزيين وقومي برص الكرات داخل الصينية بشكل منسق.

ضعي الصينية ساعة كاملة داخل الفريزر حتى تتماسك أكثر وابدئي في قليها في طاسة القلي على البوتاجاز.

قلبي الكرات حتى يصبح لونها ذهبي قليلًا وأخرجيها من الطاسة وكرري الطريقة مع كل الكرات المتبقية.

كيفية عمل كرات البطاطس باللحم المفروم والموزاريلا

مكونات الطريقة:-

بطاطس مسلوقة.

جبن موتزاريلا.

زيت نباتي.

لحم مفروم.

بصلة.

طماطم.

فلفل مفروم.

جزر.

رشة ملح ورشة فلفل أسود وبهارات.

خطوات التحضير:-