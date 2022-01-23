لكل المعجنات.. العجينة اليابانية القطنية حضري بيها احلى والذ معجنات حلو وحادق هشه زي القطن

لكل المعجنات.. العجينة اليابانية القطنية حضري بيها احلى والذ معجنات من أكثر الوصفات التي يكثر عليها البحث عبر مؤشرات البحث على الإنترنت، فتتميز العجينة اليابانية بأنها من أكثر العجائن والفطائر لينًا ويحبها الأطفال لأنها طرية وقطنية ومفيدة أيضًا للأطفال الصغيرة والتي ليس لديها أسنان أو أسنانها لا تزال ضعيفه فهي طرية على الفم واللثة، وهي من المعجنات التي تحتوي على قيمة غذائية كبيرة وغنية بالعناصر الغذائية المفيدة والهامة لصحة وجسم الإنسان.

كيفية تحضير العجينة اليابانية القطنية

مكونات الطريقة:-

كيلو دقيق أبيض.

ملعقتان كبيرتان من ملح الطعام.

خمس ملاعق صغيرة من السكر الأبيض.

كيس خميرة فورية.

ثلاثة أكواب من الماء الدافئ.

كوب كبير زبادي.

أربع أكواب من زيت الزيتون.

ملعقة زعتر.

مسحوق قرفة.

شرائح جبن شيدر.

تفاح أحمر.

سلامي.

خطوات التحضير:-

قومي بتجهيز وعاء عميق بلاستيكي لخلط المكونات به وابدئي في وضع الدقيق والملح والسكر الأبيض واللبن البودرة وقلبيهم جيدًا.

بعد ذلك أضيفي الزبادي والخميرة الفورية إلى الخليط السابق وقلبيه معه جيدًا حتى يتجانسوا.

ضعي زيت الزيتون إلى الخليط ثم اعجنيه مع الخليط السابق وأضيفي الماء بالتدريج إلى الخليط حتى يصبح قوامه قوام عجينة متماسكة قليلًا ولينة.

اتركي العجينة داخل الوعاء لمدة ساعة حتى تختمر العجينة وترتاح ثم ابدئي في تقطيعها إلى كرات متساوية في الحجم واتركي الكرات لمدة نصف ساعة مرة أخرى لتختمر.

ابدئي في حشو كل كرة بالسلامة والقرفة والتفاح والجبن الشيد ولفيها على الحشوة كما هو واضح بالصورة أو بشكل دائري عادي.

ضعي قطع العجينة داخل صينية ورصيها بشكل متناسق مع مراعاة ترك مسافات بين كل عجينة والأخرى في الصينية.

أدخلي الصينية إلى الفرن واتركيها حتى تنضج ويتحول لونها إلى اللون الذهبي ثم قومي بإخراجها من الفرن وقدميها بالهناء والشفاء.

أضرار المعجنات على صحة القولون

بالرغم من الفوائد العديد للمعجنات وقيمتها الغذائية الكبيرة إلا أنها لها بعض الأضرار على صحة الإنسان وخاصة على المصابين بالقولون العصبي وهي:-